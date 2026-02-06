俄軍情報二號人物莫斯科遭槍擊 嫌犯已逃逸無蹤



自從俄烏戰爭爆發之後，俄軍高階將領遭攻擊而受傷甚至死亡的消息不斷發生，6日再度傳出俄國軍事情報二號人物，在莫斯科遭到槍擊送醫，目前情況危急，槍手則在犯案後逃逸無蹤，分析人士認為，由於這已是2024年底以來第4名遭襲的俄軍中將，此案恐凸顯俄國安全部門對關鍵軍事指揮官防護嚴重不足的問題。

路透報導指出，此次遭到攻擊的是俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長、海軍中將阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev），莫斯科檢察官辦公室表示，他是在莫斯科西北部1棟住宅區大樓內，遭到身分不明的槍手連開數槍後，被緊急送往醫療院所救治，目前情況仍然危急。

俄烏戰爭關鍵人物之一

衛報表示，俄國軍事情報局是俄國國防部下屬單位，以進行包括暗殺、破壞與間諜等海外秘密行動而聞名，阿列克謝耶夫則是負責向俄國總統普丁（Vladimir Putin）提供情資，策畫2022年對烏克蘭發動全面入侵作戰的高階將領之一。

此外，阿列克謝耶夫也負責俄國國防部與傭兵集團之間的聯繫，是2023年俄國華格納（Wagner）集團短暫叛亂期間，受克里姆林宮之命與該集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）進行談判的官方代表之一。

攻擊案一再發生 凸顯俄國安全部門嚴重疏漏

報導指出，阿列克謝耶夫由於涉嫌在2020年干預美國大選，而被華府列入制裁名單之內，也因為2018年神經毒劑諾維喬克（Novichok）攻擊案，而遭到倫敦當局制裁。雖然目前尚無任何組織或個人宣稱對阿列克謝耶夫的攻擊案負責，但是由於近年來，烏克蘭方面多次進行對俄國將領的攻擊，因此基輔自然會是莫斯科首要懷疑對象。

自從2024年12月以來，除了阿列克謝耶夫之外，另外已有3名與他同為中將階的俄軍將領遭到殺害，分析人士認為，類似案件的一再發生，似乎凸顯出俄國安全部門，在境內對關鍵軍事將領防護嚴重不足的問題。

