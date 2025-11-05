俄軍拿下九成紅軍城? 俄稱圍困5千烏軍 烏「黑鷹」特戰隊降落後遭殲滅

烏克蘭總統澤連斯基昨（4）日親赴前線與紅軍城亞速營戰士合影。稱土地失了還可奪回。 圖 : 翻攝自 X / NoelReport

[Newtalk新聞] 俄烏近日在紅軍城區域打得水深火熱，根據多家烏媒與前線消息來源指出，烏克蘭總統澤連斯基於昨（4）日前往頓涅茨克州紅軍城（Pokrovsk）前線視察，該地被俄方宣稱已「全面攻下」，據其消息，當時烏軍已有約 5,000 名士兵被圍困。

據了解，澤連斯基抵達前線之際，烏克蘭軍情總局（HUR）特戰隊正執行一項空降突擊任務。該行動由烏軍情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）親自指揮，目標是打通紅軍城與後方的補給走廊，據外媒報導特戰部隊搭乘美製 UH-60「黑鷹」直升機嘗試空降部隊。

烏軍黑鷹突襲部隊。圖 : 翻攝自烏克蘭國防部

但烏克蘭空軍這項看似極具勇氣的戰略操作之下，據「環球譯視」消息指出，其實此部隊在接近克拉斯諾阿爾梅斯克（Krasnoarmeysk）地區時遭俄軍防空火力擊中。根據俄方公布的畫面顯示，至少有 11 名特戰成員陣亡，部分裝備被繳獲。

俄羅斯隨後高調邀請媒體進入前線拍攝，指控烏方「在絕望中發動無效突襲」。俄方強調，此次事件證明俄軍已全面掌控頓涅茨克西部空域與交通要道。烏方則對事件保持低調，封鎖紅軍城及周邊區域的媒體進入，並暫停前線通訊發布。

烏軍總司令瑟爾斯基（右二）親上紅軍城前線指揮作戰。 圖：翻攝自 X

軍事評論員指出，紅軍城戰區為頓巴斯地區的關鍵節點，一旦失守，將使克拉馬托爾斯克與斯拉維揚斯克 2 座城市直接暴露於俄軍火線之下。目前烏軍仍在紅軍城北部展開巷戰防守，俄方則持續動用重砲與無人機攻擊烏軍陣地。

同時，烏克蘭國民警衛隊「亞速第一旅」指揮官普羅科彭科（Denys Prokopenko）也已重返前線參戰。該名指揮官曾在 2022 年馬里烏波爾鋼鐵廠保衛戰中被俘，後經土耳其居中斡旋交換釋放。

目前雙方在紅軍城及其周邊仍持續交火。根據烏軍總參謀部最新通報，前線約 30% 的作戰行動集中在該地區，俄軍正嘗試透過密集空襲與地面突進擴大火力控制範圍。烏方則強調，仍在堅守補給走廊並阻止俄軍推進。

