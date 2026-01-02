俄軍持續襲擊能源設施 烏克蘭人燒秸稈度寒冬

俄羅斯持續以無人機空襲烏克蘭，南部港口城市敖德薩近期再遭攻擊，民宅與基礎設施受損，農業倉儲與能源設備也被波及。

不過在敖德薩西南部地區，居民早有替代方案，早在9年前，他們就使用農作廢棄物秸稈當燃料。點燃鍋爐產生熱能，轉成暖氣與熱水。地方政府協助加工，再運送到學校。

社區副主席亞沃斯基表示，「每週運送兩次就夠了，機械設備負責裝載稻草再送到各個教育機構，一週兩次就可以了。」

學生們利用秸稈鍋爐這樣的方式，即使在寒冬中也能在教室裡上課。雖然一開始不管是民眾或是學校，都對這種方法存有疑慮，但經過多年的運作，證明它是高效率且經濟實惠。

中學校長海蘇克說道，「早在2017年，我們就考慮到未來，這個未來就只能靠我們自己的努力跟資源作為屏障，這就是為什麼我們決定購買以秸稈當作燃料的鍋爐，太感謝上帝了，這裡超多秸稈的，我們不需要靠任何人也不欠任何人，豐富的收成則讓暖氣系統運作不間斷。」

而戰火影響的不只能源，也直接衝擊教育。

小朋友聽到警報聲響起，卻習以為常。東北部前線城市哈爾科夫遭頻繁轟炸，地面校舍難以安全使用，當局把教室轉移到地鐵站與地下空間，成立「地下學校」，讓孩子有相對安全的實體上課環境。

哈爾科夫地下學校校長特普洛娃指出，「電力、自來水、污水處理和通風設備，所有的系統都能獨立運作。」

哈爾科夫地下學校學生圖圖里科說：「我真的很喜歡這裡，因為又可以跟同學面對面交流了，在這之前，我們只能到外面散散步，但現在幾乎每天都能跟同學見面。」

哈爾科夫擁有多間像這樣的地下學校，可以容納數千名的學童，雖然空間狹小，有些只能以塑膠板隔間，但樣樣都有，還有儲備物資，然而，因為空間限制，學生們只能輪流、分批上課，或是改採線上教學。

哈爾科夫在戰事最激烈的時期，70%的兒童都被撤離，有的去了國外，有的去了烏克蘭西部，僅管他們努力恢復正常的生活，但在無止境的封鎖中，心理學家發現，這些孩童更多的是孤獨感與創傷。

心理學家杜德尼克表示，「我們看到很多孩子處於恐懼和焦慮之中，有些青少年會傷害自己，對於失去親人的痛苦，還會有輕生的念頭。」

俄羅斯與哈爾科夫的距離只有40公里，而地下學校是目前最安全的場所，但還是持續生活在戰爭的壓力下，在地下學校畢業的科西克，外表就是一個大學生，但為了躲避戰火，他有很長的一段時間，都是跟父母一起在地下的廢墟中生活。

18歲大學生科西克說：「戰爭爆發時，我剛完成大一的學業，在接下來的幾年，我都是在戰火中度過。」

烏克蘭會設置地下學校，一方面希望教育不中斷，保障下一代的未來，另一方面讓學生能夠恢復與同學和老們的互動，擺脫線上教學的限制。對於在地下學校完成學業，科西克說，因為經歷過這些，讓他變得更堅強，而且許多想法也轉變了，甚至比同齡的還要成熟。