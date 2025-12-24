俄軍攻下第4座萬人大城! 保全將士性命 烏撤出錫維爾斯克 頓北城市曝險境

烏克蘭武裝部隊 23 日晚間發布聲明，證實錫維爾斯克地區已遭俄軍佔領，強調烏軍將繼續反擊，阻止俄軍部隊推進。圖為佔領錫維爾斯克地區的俄軍士兵。 圖：翻攝自 @JulianRoepcke X 帳號

[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府試圖推動烏克蘭和平協議，但俄烏雙方目前仍持續在烏東地區進行交戰，停火之日遙遙無期。近期有消息稱，在俄軍加強了針對頓涅茨克地區的攻勢後，烏克蘭軍方宣布撤離錫維爾斯克地區的守軍部隊，承認該地區已遭俄軍佔領。但烏克蘭方面強調，錫維爾斯克目前仍在烏軍火力的控制下，「我們將不會讓俄軍侵略部隊進一步推進戰線」。

X 推主「MilitaryNewsUA」、「MAKS25」指出，雖然俄烏雙方目前仍在錫維爾斯克地區進行激戰，但烏克蘭武裝部隊於當地時間 23 日晚間發布聲明，以保全士兵的生命與部隊戰鬥力為由，宣布撤離部署在錫維爾斯克地區的守軍部隊。該聲明表示，烏克蘭國防軍在錫維爾斯克地區的戰役中，透過激烈的反抗使得敵人「精疲力竭」，「這座城市的每一寸土地，都讓俄軍侵略者付出了慘痛的代價，才被其佔領」。

烏軍持續對抗俄軍的侵略。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究

該聲明稱，俄軍憑藉著人數優勢，在惡劣天氣條件下持續以小股突擊隊向烏克蘭守軍施壓。最終，烏軍部隊決定放棄該地區的防禦部署向西撤退。但該報導強調，錫維爾斯克地區目前仍在烏軍遠程火力的覆蓋下，「我們將加強打擊力度，殲滅佔領該地區的敵軍部隊，並切斷俄軍的後勤補給路線」。烏克蘭武裝部隊也透過聲明發表承諾，將盡全力阻止俄軍部隊推進，並封鎖敵軍部隊的補給管道。

針對烏軍部隊撤離錫維爾斯克一事，《騰訊網》軍事專欄作者「熊熊講堂」發布文章指出，俄軍部隊早在本月 11 日就宣布佔領錫維爾斯克城的消息，認為烏軍在經過近兩周的掙扎後才正式接受並承認該地區已經失守的現實。「熊熊講堂」表示，在占領錫維爾斯克後，俄軍將能進一步威脅烏克蘭控制的北頓涅茨克城市群，錫維爾斯克也成為俄軍至今佔領的第 4 座「萬人大城」。

錫維爾斯克遭俄軍占領後，烏克蘭控制的頓涅茨克北部地區城市將面臨更大的壓力。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號

「熊熊講堂」總結稱，烏軍堅決不承認錫維爾斯克失手的行為，與俄軍先前聲稱佔領庫皮揚斯克卻反遭打臉的情形十分相似，「只有真的打贏了，才能有足夠的自信，這一點無論是對俄羅斯還是對烏克蘭都是適用的」。

