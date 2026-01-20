俄軍暗夜無人機與飛彈攻擊 基輔電力與供水中斷

路透社報導，俄羅斯軍方今天(20日)凌晨對烏克蘭首都基輔(​Kyiv)發動無人機與飛彈攻擊，引發供電與供水中斷。

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)在Telegram發文說，俄軍對第聶伯河(Dnipro River)東岸的攻擊，導致電力與供水中斷。一處非住宅區的建築被擊中有1人受傷。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科(Tymur Tkachenko)表示，有一處貯存地區遭到破壞，造成數輛車起火燃燒。

俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，多次以飛彈和無人機攻擊烏克蘭城市，並鎖定能源基礎設施，導致數百萬人在嚴峻寒冬中失去電力和暖氣供應。 (編輯:柳向華)