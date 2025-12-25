俄軍機頻進逼領空 波蘭：在波羅的海攔截俄偵察機

波蘭軍方表示，波蘭戰機今天(25日)在波羅的海(Baltic Sea)上空攔截1架接近其領空的俄羅斯偵察機。

自9月以來，北大西洋公約組織(NATO)東翼國家一直處於高度戒備狀態，以防範潛在的領空侵犯。超過20架俄羅斯無人機曾侵入波蘭領空，愛沙尼亞領空此前也曾遭3架俄羅斯軍機侵入達12分鐘。

波蘭軍方表示：「今晨在波羅的海國際水域上空，波蘭戰機對一架在波蘭領空邊界附近飛行的俄羅斯偵察機進行攔截，並將其護送離開我方責任空域。」

廣告 廣告

波蘭軍方並表示，夜間也曾觀測到不明物體自白俄羅斯方向進入波蘭領空。經詳細分析後判定，這些物體「極可能是走私用氣球，它們依風向與風速移動」。

軍方聲明還補充說，為確保安全，波蘭東北部與白俄羅斯接壤的波德拉斯基(Podlaskie)地區的部分空域暫時對民用航班關閉。