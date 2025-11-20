俄軍深夜狂轟烏克蘭！特諾皮爾公寓成火海 至少26死百人傷

（記者許皓庭／綜合報導）烏克蘭多地19日再度遭俄羅斯發動大規模空襲，特諾皮爾市的一棟公寓大樓在深夜被擊中後全面燃燒，造成重大死傷。烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）指出，截至目前至少26人死亡、另有26人失蹤，其中包含3名兒童，傷者累計接近百人，搜救人員仍在瓦礫中持續搜尋。

圖／烏克蘭多地19日再度遭俄羅斯發動大規模空襲，特諾皮爾市的一棟公寓大樓在深夜被擊中後全面燃燒，造成重大死傷。（翻攝 Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський X）

根據《路透》報導，俄軍此次動用 476 架無人機與 48 枚各型飛彈，集中攻擊烏克蘭的能源與交通設施，使多個地區在低溫下陷入停電。特諾皮爾受損最為嚴重，被擊中的住宅大樓高樓層完全崩塌，火光與濃煙持續竄升，周邊住戶深夜被驚醒，紛紛逃離現場。

克利孟科在 Telegram 中表示，被炸毀的大樓兩個出入口幾乎完全燒盡，內部沒有任何一戶倖存。他指出，爆炸後火勢極快蔓延，許多居民慌亂之下嘗試從窗戶跳出逃生，而救難隊正全力確認是否仍有人受困於倒塌結構內。

圖／克利孟科表示，被炸毀的大樓兩個出入口幾乎完全燒盡，內部沒有任何一戶倖存。（翻攝 Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський X）

多名住戶家屬也在事後尋找親人，一名母親奧克薩娜（Oksana Kobel）表示，她的兒子波丹（Bohdan）事發時位於9樓。她聽到爆炸聲後曾打電話要孩子前往防空洞，但尚未能確認兒子的下落。當時波丹在電話裡回應她「一切會沒事的」，這通對話也成為她目前最後掌握的訊息。

這波攻擊正值烏克蘭總統澤倫斯基前往土耳其推動和平談判之際。澤倫斯基在 X 平台發文指出，俄羅斯在一夜之間向烏克蘭發射逾 470 架攻擊型無人機與 48 枚飛彈，其中包含巡弋飛彈與彈道飛彈。除特諾皮爾外，烏克蘭多地亦遭受空襲，包括哈爾科夫、利沃夫、伊萬諾夫蘭克夫斯克等地區的能源與交通設施受損，多名平民受傷。

澤倫斯基在貼文中指出，哈爾科夫市在空襲中也有數十名民眾受傷，包含兒童；伊萬諾夫蘭克夫斯克地區在能源設施遭攻擊後，傳出三名民眾受傷，其中兩人為兒童。他強調，俄軍對民生基礎建設的攻擊再次顯示國際社會對俄制裁與壓力仍不足。他呼籲盟友加速提供防空飛彈、更多防禦系統，以及強化烏克蘭的軍用航空能力與無人機產能。

澤倫斯基強調，所有攻擊行為都必須付出代價，他呼籲各國繼續支持烏克蘭的防禦，並協助加強攔截飛彈與反制無人機的能力。他也感謝目前仍持續提供協助的國際夥伴，強調這些支援能拯救更多平民生命。

俄羅斯方面則聲稱，此次空襲是回應烏軍日前對俄羅斯南部佛洛尼斯（Voronezh）發射美製 ATACMS 飛彈的行動，指責烏方發動「恐怖攻擊」。雙方對攻擊內容的說法不同，但空襲造成的大規模毀壞已在烏克蘭全境引發高度關注。

