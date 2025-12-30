俄軍無人機新戰術！借道白俄羅斯繞過防空網 烏西城市頻遇襲

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的空襲戰術出現重大轉變。烏克蘭總統澤倫斯基證實，俄軍正利用白俄羅斯領土作為掩護，操控「見證者」(Shahed)自殺無人機繞過烏軍防空攔截線，導致近期烏克蘭西部城市頻繁遇襲。為反制此威脅，烏軍預計將在今年冬季接收瑞典製「克魯格」(Kreuger)攔截無人機，該型裝備具備月產數萬架的驚人產能，將成為烏克蘭「以機制機」的新利器。

據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，澤倫斯基在最高統帥部會議後指出，俄軍已掌握烏軍現有攔截防線的部署，因此刻意利用白俄羅斯領土及該國提供的技術支援進行繞道突襲。這種戰術轉變解釋了為何近期位於烏克蘭西北部、鄰近波蘭邊境的科韋利(Kovel)等城市，遭受俄軍無人機襲擊的頻率顯著增加。

為填補防禦漏洞，澤倫斯基透露，烏克蘭國防軍預計將在「今年冬天」獲得瑞典研發的「克魯格」(Kreuger)攔截無人機。這款新型裝備在經過烏軍前線部隊實測與反饋修正後，製造商已準備好進入大規模量產階段。據稱，其潛在月產能可達數千甚至數萬架，能以低成本優勢有效反制俄軍的自殺無人機消耗戰。

澤倫斯基於12月26日特別召開最高統帥部會議，專門研擬對抗俄軍無人機的新戰術與防禦措施。面對俄軍利用白俄羅斯「開後門」的新威脅，烏克蘭正加速整合新型截擊科技與機動防空系統，試圖重新織密西部邊境的防空網。

