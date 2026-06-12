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烏克蘭東北部蘇米（Sumy）邊境地區週五遭到俄羅斯無人機襲擊。當地軍事官員證實，這起攻擊造成一名44歲女性不幸喪生，另有一名33歲女性受重傷，目前正接受緊急治療。

根據烏克蘭蘇米（Sumy）地區軍事行政首長 Oleg Grygorov 在社群平台 Telegram 上的說明，俄羅斯軍方於週五發動無人機空襲。這場突如其來的攻擊奪走了一名 44 歲女性的生命，讓當地居民陷入悲痛。此外，另一名 33 歲的女性在襲擊中身受重傷，目前醫療團隊正全力搶救中。

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除了人員傷亡，Oleg Grygorov 也指出，空襲導致一棟三層樓高的非住宅建築嚴重受損。蘇米地區位於烏克蘭東北部，緊鄰俄羅斯邊境，自戰爭爆發以來頻繁成為俄軍砲火與無人機攻擊的目標。烏克蘭官方再次譴責俄軍針對民用設施與平民區的暴力行為，呼籲國際社會持續關注邊境地區的平民安全。

原文出處：俄軍無人機襲擊烏克蘭東北部邊境 釀1死1重傷、建築物毀損

本文由AI協作，經編輯審核後發布