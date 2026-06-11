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烏克蘭北部蘇梅（Sumy）地區的一處鐵路機廠，近日遭到俄羅斯無人機猛烈襲擊。烏克蘭國家鐵路公司（Ukrzaliznytsia）執行長證實，這場攻擊不幸造成一名鐵路員工喪生，另有四人受傷。

根據烏克蘭國家鐵路公司（Ukrzaliznytsia）執行長的最新聲明，俄羅斯軍隊於近日出動無人機，針對位於烏克蘭北部蘇梅（Sumy）地區的一處鐵路機廠發動打擊。這起攻擊事件發生在兩國邊境局勢持續緊張之際，再次凸顯了民用基礎設施在戰火中所面臨的巨大威脅。

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執行長指出，這場突如其來的空襲造成一名正在值勤的鐵路員工不幸罹難，另有四名員工受傷，目前已送往醫院接受治療。蘇梅地區因鄰近俄羅斯邊境，長期以來一直是俄軍砲火與無人機襲擊的重點目標，當地的交通與電力設施頻繁受損，嚴重影響民眾生活與物資運輸。

烏克蘭官方譴責俄軍持續針對非軍事目標進行攻擊，並強調鐵路系統是維持國家運作與人道救援的生命線。目前相關單位已進駐現場進行清理與修復工作，希望能盡快恢復鐵路運輸功能，以確保前線與後方的物資供應不致中斷。

原文出處：俄軍無人機襲擊烏克蘭蘇梅州鐵路設施 造成1死4傷慘劇

本文由AI協作，經編輯審核後發布