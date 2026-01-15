俄軍空襲能源設施 基輔水電供暖全斷

在嚴冬籠罩下，烏克蘭首都基輔再度陷入黑暗。隨著俄羅斯持續空襲能源設施，長時間停電與供暖中斷，成為日常，居民只能在低溫中摸黑度日，靠著手電筒、蠟燭與彼此的陪伴，熬過這個被戰火凍結的冬天。

小女孩雖然在自己家中，卻要戴著毛帽，穿上最保暖的外套。

基輔居民 哈娜：「停電毫無預警，我們都來不及幫手機充電，只能靠手電筒照明，家裡幾乎沒有供暖 連幼兒園都沒有。」

俄羅斯持續空襲能源設施，讓烏克蘭首都基輔的居民，在寒冬中面臨長時間停電。基輔市長指出，這是俄羅斯近4年前全面入侵以來，持續時間最長、範圍最廣的停電，有些家庭已經停電好幾天。

基輔居民 米哈伊洛：「晚上通常更冷，我們得把家裡所有的毯子都用上，我們只能等到短暫供電的時候，才能打開電暖器，還有幫手電筒充電。」

基輔居民 瑪麗亞：「沒有燈的時候很冷，我們把毯子蓋在身上，這樣走來走去。」

工程師與技術人員在零下15度的低溫中，搶修遭到炸毀的電力設施，但在許多地區，只能在停電12小時後，短暫供電4小時。

基輔居民 塔塔連科：「感覺這個家的生命都暫停了，我盡量一直走動，但還是渾身冰冷，如果還要再停電一星期，那簡直就是一場惡夢。」

漫漫長夜，89歲的老奶奶，只能在黑暗中摸索，一頁一頁翻找熟悉的樂譜。基輔居民 德爾哈喬娃：「真的很難熬，我們撐過了第二次世界大戰，現在又遇上這場可怕的戰爭。」

藉著微光照亮鍵盤，旋律在冰冷的房間裡流動，為這個被戰火與黑暗籠罩的夜晚，留下一絲溫度與希望。

