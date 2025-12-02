俄軍續轟烏克蘭、佔領城市 川普特使赴莫斯科會見普亭

烏克蘭烏東頓內茨克州城市波克羅夫斯克，俄軍在當地升起國旗，俄國軍方高層證實，這座城市已被佔領，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則身穿野戰服，現身指揮部聽取戰況簡報。同一時間，烏克蘭中部城市第聶伯羅也在本月1日遭到俄軍飛彈攻擊，傳出多人死傷。

俄國總統普亭身穿野戰服聽取戰況簡報。圖／路透社、美聯社、CNN

澤倫斯基赴法爭取支持 馬克宏挺烏護領土

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在法國展開訪問行程，尋求歐洲持續支持基輔，並參觀飆風戰機製造商達梭公司，他談到與美國的相關會談，表示「這是一個過程，尚未結束，坦白說，領土問題是最複雜的」，強調雙方談判雖朝正面方向發展，但仍有部分議題尚未解決，當中以領土問題最為棘手。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則重申，只有烏克蘭才能決定自己的領土歸屬。

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基前往法國，尋求歐洲持續支持基輔，他坦言，「領土問題是最複雜的」。圖／路透社、美聯社、CNN

美對烏談判樂觀 川普特使飛莫斯科見普亭

美國方面，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國對俄烏之間達成停戰協議「非常樂觀」。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）已前往莫斯科，川普女婿庫許納（Jared Kushner）同行，預計要會見普亭。

歐盟外交官員：本週為結束戰爭的關鍵時刻

歐洲則聚焦在本週的外交發展。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指出，這「可能是外交局勢的關鍵一週」，認為本週對推動結束烏克蘭戰爭至關重要。她同時警告，若美國對烏克蘭施壓，恐怕只會鼓勵俄羅斯的好戰行徑。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

美推28點和平計畫 日內瓦協商美特使赴俄

普亭開出停戰條件 堅持烏克蘭撤軍、割地才會停火

川普稱俄烏協議「越來越近」！新版和平方案刪減為19點 僅細節未敲定