俄軍苦戰1年無果近日擬奪烏東3戰略區 傷亡逃兵激增恐難突破



俄烏戰爭到2月24日即將打滿4年，但近1年多來，俄羅斯卻未能再奪取烏克蘭任何一個城市據點。歐洲與烏克蘭官員指出，俄軍傷亡與逃兵率大幅增加，降低了俄羅斯總統普丁想尋求戰場突破的可能性。即便如此，專家分析，俄羅斯看起來準備在未來幾週或幾個月內，完成對3個戰略區域的占領，以增加在和平談判中的籌碼。

在俄烏這場近4年的戰爭中，攻佔烏克蘭東部工業區頓巴斯（Donbas）一直是俄方的主要目標之一，頓巴斯地區由盧甘斯克州（Luhansk）與頓內茨克州（Donetsk）2座烏東城市組成。目前俄軍已全面掌控盧甘斯克州，並控制約9成頓內茨克州。頓巴斯地區僅剩10%，約5000平方公里的土地還沒落入俄方手中，主要集中在頓內茨克西部。

廣告 廣告

俄軍「步兵滲透戰術」受無人機制約推進難

金融時報報導，過去1年來，戰場上變成以無人機作戰為主，俄軍只要一行動就很容易被發現或被攻擊，所以要往前推進變得更加困難，而且常常死傷眾多。俄軍沒有進行機械化突擊，而是改用徒步步兵、輕型機動攻擊和滲透戰術，試圖穿過烏克蘭陣地。

去年12月，普丁聲稱，奪取4個部分被占領的烏克蘭地區的目標「正按計畫進行」。然而，他的武裝部隊雖然正在取得普丁所要求的進展，但速度比戰爭任何時期都更慢，代價也更高。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）1月的一份報告指出，自俄軍在2024年在戰場上取得優勢以來，俄羅斯所奪取的烏克蘭領土不到1.5%，而在其最主要的攻勢中，進展速度每天僅為15到70公尺，這比過去100年來的幾乎任何一場戰役都還要慢。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員考夫曼（Michael Kofman）表示，「本質上，他們是用更多的人員損失，來換取過去在裝備上的損失。由於俄羅斯很早就建立了突擊部隊和一套合約招募管道，把新兵源源不絕送往前線，他們其實不太在乎消耗這些人。」並補充，「普丁的盤算一直是，在整條戰線上持續施壓，最終會導致烏克蘭一方崩潰。但俄軍目前的作戰方式，根本無法產生在作戰層面具有重大意義的突破。」

俄軍月傷亡3.5萬人難維持進攻壓力

戰略暨國際研究中心報告指出，自2022年入侵烏克蘭以來，俄軍在戰場上的總傷亡約為120萬人，約為烏克蘭損失的2倍。這些數字在最近幾個月又進一步上升，烏克蘭總統澤倫斯基上週表示，每個月約有3萬到3.5萬名俄羅斯士兵被擊斃或重傷。西方官員給出的俄羅斯整體消耗率數字也差不多。

追蹤俄烏戰爭進展的「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）指出，逃兵率已達俄烏戰爭開打以來的最高點。分析人士表示，最近損失人數劇增，將使俄軍更難維持進攻行動。

雖然提供高額報酬，仍沒有吸引足夠多的俄羅斯人到烏克蘭前線作戰，迫使俄軍招募更多罪犯服役、或在義務役結束後施壓士兵簽合約，甚至把受傷的士兵重新派回前線。

俄羅斯聲稱2025年共招募了42萬2704人，並為2026年設定類似目標。烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）則指出，雖然俄羅斯美約約3萬5000人的招募目標尚未達成，但在2025年，多達9成的新兵是被部署用來替補戰場傷亡。考夫曼表示，從俄軍招募趨勢來看，「越來越顯示，俄羅斯將難以維持進攻壓力。」

澤倫斯基說，前線的損失最終會讓俄羅斯更難維持招募人數。「如果這樣持續下去，他們在短短幾個月內，就會失去10萬到12萬名前線部隊，而且他們不容易補上這個缺口。」

俄羅斯打算將攻佔烏克蘭3關鍵城鎮

雖然俄軍傷亡人數與逃兵率大幅增加，降低普丁想突破戰場的可能性。即便如此，紐約時報報導，根據軍事專家與獨立戰場監測機構的說法，俄羅斯似乎準備在未來幾週或幾個月內，完成對3個重要戰略地區的佔領，分別是烏克蘭東南部胡里艾伯勒鎮（Huliaipole）、烏克蘭東部後勤樞紐的「紅軍城」波克羅夫斯克（Pokrovsk），及其鄰近城市米爾諾格勒（Myrnohrad）。

俄羅斯最具威脅性的推進是在東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。報導指出，多年來支撐該戰線的重要據點之一胡里艾伯勒鎮，目前幾乎完全由俄羅斯控制，當地95%的部隊都是俄羅斯人，烏軍則守住鎮內少數幾棟建築。分析人士指出，俄羅斯在該地區的進展，是因為烏克蘭把兵力集中在鄰近的頓內茨克地區城市。

烏軍目前把防守聚焦於紅軍城和米爾諾格勒，再加上精密的無人機作戰，讓俄軍攻勢被拖慢到幾乎停滯。然而，俄羅斯仍多次向這2座城市投入更多兵力，目前只剩下外圍的一小部分地區仍在爭奪當中。俄羅斯一旦完全奪取這2座城市，就可利用城市環境掩護無人機操作員，並運用當地公路與鐵路來簡化後勤補給。此外，戰略暨國際研究中心指出，俄軍去年在這2座城市的主要戰鬥中，約有41.5萬人陣亡、受傷或失蹤。

專家表示，若俄軍拿下紅軍城和米爾諾格勒，將讓莫斯科得以往北推進，以奪取整個頓內茨克州。其中一個主要目標，可能是紅軍城東北方的康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）。康斯坦丁諾夫卡是通往許多城市的南方門戶，而這些城市構成烏克蘭在頓內茨克最後一條主要防禦帶，也就是說，若該城失守，莫斯科也將獲得連接這些城市的關鍵道路使用權。

專家表示，由於俄軍在過去一年的推進速度非常緩慢，因此就算俄羅斯成功拿下這3個地區，用來部署軍隊，組織未來攻勢的後勤，仍不太可能迅速把這些成果，轉化為近一步的領土擴張，但可能會在之後的和平談判中利用這些進展，主張自己推進雖然緩慢，但終究不可避免，並稱烏克蘭與其日後繼續失去領土，不如現在就協議割讓土地會更好。

更多上報報導

快訊／加拿大驚傳校園槍擊案 至少10人喪生25人受傷

范斯挖俄國高加索牆腳 與亞塞拜然簽署戰略夥伴協議派艦協防領海

美國制裁台灣兩邦交國前現任高官 反擊中國在太平洋地區挖牆腳