俄軍被大錘處決、生死決鬥「超殘忍酷刑影片」曝光 士兵極端自傷求撤離

近期網路上流傳多起關於俄羅斯軍隊對逃兵及違抗命令士兵的虐待事件被揭發，前線士兵面臨極端紀律手段。（圖／翻攝自普丁臉書）

近期網路上流傳多起關於俄羅斯軍隊對逃兵及違抗命令士兵的虐待事件被揭發，前線士兵面臨極端紀律手段，包括暴力、酷刑甚至死亡。影片與目擊者證詞指出，這種殘酷行為在俄軍中具有系統性。

根據外媒報導，今年一月，一段影片曝光了兩名被指控是逃兵的俄軍士兵在冰天雪地中遭虐待的情況。畫面中可以看到，一名男子被倒吊在樹上，僅穿內褲，另一名男子被迫吞食雪水，期間遭指揮官辱罵。

據報導，這類極端處置手段在俄羅斯並非罕見。逃兵可能面臨被強姦威脅、迫使與戰友進行生死搏鬥，甚至被用大錘處決。去年八月，士兵伊利亞·戈爾科夫與戰友被指揮官銬在烏克蘭東部一棵樹上長達四天，未曾吃過食物喝過水，原因是他們拒絕執行自認為「自殺式」的任務，在烏克蘭控制區域拍攝與俄羅斯國旗合影的照片。

戈爾科夫將遭遇拍攝下來並發給母親，母親隨即在社交媒體公開事件，並向人權監察組織申訴。據悉，他只是成千上萬遭受虐待的俄軍士兵之一。

多份聯合國與非政府組織報告指出，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄軍約5萬名士兵逃離戰場，約占駐烏軍隊總數10%。超過1萬6000名士兵因逃兵罪行被起訴，2024年有超過1萬3500名應徵入伍者及合約兵被定罪。

由於違抗命令的後果極為嚴重，許多士兵選擇極端手段自傷以求撤離。部分士兵甚至考慮用手榴彈自爆，以被送往醫院治療。華盛頓戰略與國際研究中心報告指出，四年戰鬥中俄軍傷亡約120萬人，其中死亡32.5萬人；烏軍傷亡則約60萬。

俄軍內部的暴力手段並不限於逃兵，報導顯示，傷員、心理創傷士兵甚至前戰俘，也會被強迫重返前線。多名士兵向監察組織提交申訴，指出自己在被俘7個月後，返回戰場即面臨危險任務。

此外，一些俄軍指揮官對違抗命令的士兵施行「酷刑坑」處置，強迫士兵互相搏鬥；部分事件還涉及以無人機和爆炸物對傷員或試圖撤退者實施致命打擊。Verstka獨立媒體已確認至少150起此類死亡事件，受害士兵多數被以謀殺、虐待或致命方式處罰。

針對俄軍紀律渙散與虐待指控，克里姆林宮多次否認，稱此類問題在烏克蘭軍隊中同樣存在。然而大量影片與投訴顯示，虐待、敲詐與暴力行為在俄軍中已形成常態，部分士兵甚至被迫支付金錢以避免「自殺式」任務。

戈爾科夫在接受採訪時表示，他目睹許多殘疾士兵被派往前線，強制作戰幾乎等同簽下死亡判決。他拒絕返回部隊，並聘請律師保護自身安全。

分析人士指出，隨著普京持續依賴前線士兵，俄軍內部暴力可能進一步升級，而逃兵與違抗命令的士兵仍將承受極端代價。



