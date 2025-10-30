俄軍轟炸能源設施 烏克蘭限制全國電力供應

（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，烏克蘭因俄羅斯空襲，導致能源基礎設施損壞，已在全國實施限制電力供應。俄羅斯空襲並在東南部札波羅熱市（Zaporizhzhia）造成13人受傷。

路透社報導，俄軍在供暖季前密集攻擊烏克蘭能源部門，曾一度讓數以十萬計民眾暫時陷入停電。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，俄羅斯正試圖「在冬季來臨之際，在烏克蘭製造人道災難」。她指的是上週又發生大規模空襲。

能源部長赫林丘克（Svitlana Hrynchuk）今天在通訊軟體Telegram表示：「這次打擊造成能源基礎設施再次受損。」

扎波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）說，當地遭攻擊造成13人受傷，包括6名兒童；同時，有5棟公寓大樓及基礎設施受損。

費多羅夫表示：「民眾面臨劇烈壓力反應、受傷、腦震盪、瘀傷及骨折。」

國營鐵路公司烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia）通報，南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區出現停電，導致火車延誤，並啟用備用火車頭應急。（編譯：陳政一）1141030