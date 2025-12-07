俄軍逾650架無人機狂轟烏電網！ 基輔人怒斥：莫斯科不滅我不罷休

俄羅斯軍隊於2025年12月6日對烏克蘭發動大規模空襲，連夜出動653架無人機並發射51枚飛彈，狂轟濫炸包括首都基輔在內的多個城市。攻擊目標包括哈爾科夫、札波羅熱和基輔的發電、配電和輸電設施，以及基輔西南部法斯帝夫鎮的鐵路樞紐，造成部分列車和主要車站建築遭到破壞。在空襲期間，烏克蘭軍隊使用IRIS-T防空飛彈成功攔截俄羅斯的攻擊無人機，成功摧毀目標。

烏克蘭首都基輔西南部鐵路樞紐遭遇俄羅斯空襲，部分列車遭摧毀 (圖／達志影像路透社)

空襲警報在基輔整整響了8個小時，迫使當地居民再度躲到地鐵站避難。一位基輔居民表示，俄羅斯不把烏克蘭徹底摧毀是不會罷休的，她認為俄方會持續攻擊，他們的計劃就是讓烏克蘭這個國家走向衰亡。

儘管國家仍遭遇襲擊，烏克蘭總統澤倫斯基在12月6日的武裝部隊日上致詞，感謝軍隊和國人的堅強。他強調世界上沒有多少國家有這樣的分量，更少的國家能夠承受這樣的攻擊，而烏克蘭日以繼夜在抵抗敵人攻擊。

關於這場已持續將近4年的戰爭何時能結束，雖然美烏官員歷經3天的會談未出現重大突破，但會後傳出好消息。澤倫斯基表示，他與美國官員就結束俄羅斯入侵烏克蘭的談判進行了長時間且實質的通話。他在社群媒體上說，他與白宮特使魏科夫和川普女婿庫許納通話長達2小時，在美國對烏國安全保證方面取得重大進展。

