俄軍重創基輔電網遭控「以核災脅迫」 美俄特使卻在達沃斯稱會談具建設性



俄羅斯20日再度對烏克蘭發動大規模空襲，重創基輔和多地能源設施，導致超過100萬戶首都居民停電、幾千棟建築失去供暖，部分與核電廠安全相關的變電站和輸電線路也遭波及，引發烏方警告莫斯科正以「核災風險」作為脅迫手段。

這波攻擊造成至少4人死亡，發生在美烏上週的和平會談後不久，也凸顯俄羅斯在戰場推進之際同步升高對烏克蘭能源系統的冬季打擊，進一步加劇人道及安全壓力。

路透社報導，俄羅斯20日發動空襲，切斷超過100萬名基輔居民的電力，並波及承載烏克蘭核電廠電力輸出的變電站，讓烏克蘭警告，莫斯科正將「核災風險」作為脅迫工具。

廣告 廣告

在戰場上持續推進之際，莫斯科也加大對烏克蘭能源系統的冬季攻勢。與此同時，在將近4年的戰爭後，基輔正面臨美國要求推動和平的壓力，但幾乎沒有跡象顯示克里姆林宮有意停戰。

基輔超過100萬戶家庭沒有電力

這是俄羅斯本月第2次對基輔發動攻擊。數以萬計的緊急維修人員日夜不停地搶修電力及供暖系統，而夜間氣溫已降至攝氏零下13度。這次的無人機及飛彈攻擊造成4人死亡，其中3人位於東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），1人死於基輔周邊地區。烏克蘭東部、南部和北部的其他地區也遭到攻擊。



烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在晚間的電視談話中表示：「截至今晚，光是基輔就有超過100萬戶家庭沒有電力，還有大量建築物沒有供暖，超過4000棟公寓大樓。」

澤倫斯基表示，他已要求政府在21日前提出「行動及決策計畫」，以穩定公共服務。副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）則表示，已有68支維修小組部署在基輔，並設置超過1400處緊急供暖站，讓居民取暖和為電子設備充電。

與核電廠安全相關的變電站也遭攻擊

聯合國原子能監管機構表示，好幾座對核安全至關重要的變電站在這次攻擊中受損，通往部分核電廠的電力線路也受到影響。烏克蘭超過一半的電力來自核能。

國際原子能總署（IAEA）補充指出，全球最嚴重民用核災事故發生地「車諾比」（Chornobyl）核電廠，20日上午也一度失去所有外部電力。基輔隨後表示，這座電廠已重新接上電網。

烏克蘭官員近幾日已警告，莫斯科可能鎖定與核能相關的設施攻擊。外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示：「當俄羅斯官員口口聲聲談論電力線路的『重要性』時，他們的部隊卻蓄意打擊變電站，直接危及核安全。」

電網營運商「烏克蘭能源公司」（Ukrenergo）指出，烏方表示俄羅斯這次攻擊動用超過330架無人機和近30枚飛彈，目標同時涵蓋發電及配電系統。與俄羅斯接壤的北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）當局表示，當地87%人口已無電可用。俄羅斯則表示，他們的攻擊目標是軍工、能源及運輸設施，旨在支援前線部隊。

美俄會談「非常正面」且「具建設性」

20日的空襲，發生在美國與烏克蘭官員18日在佛羅里達州舉行和平會談之後。這是美國支持、以停戰為目標的外交推動，但俄羅斯顯得興趣缺缺。

在瑞士達沃斯、世界經濟論壇（WEF）會議舉行期間，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的特使20日表示，雙方已就結束俄烏戰爭的和平協議舉行會談，會談內容「非常正面」且「具建設性」。美國也分別與基輔及歐洲領袖進行了對話。

會後，普丁的特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）在達沃斯美國館（Davos USA House）表示：「對話是具建設性的，而且有越來越多人理解俄羅斯立場的公平性。」

同時，澤倫斯基敦促美國加大對莫斯科的施壓，表示目前「還沒有足夠的力量」阻止俄羅斯。他在1個WhatsApp媒體群組中向記者表示：「美國還能做得更多嗎？可以，而且我們非常希望如此，也相信美國人有這樣的能力。」

澤倫斯基稍早在社群平台X上表示，20日發射的部分俄羅斯飛彈是今年才生產的，並呼籲對莫斯科實施更嚴厲制裁，以抑制它的軍事生產能力。他表示，若華府準備好簽署烏克蘭的安全保障文件和戰後繁榮計畫，他願意前往達沃斯。

烏克蘭經濟部長索博列夫（Oleksiy Sobolev）20日在達沃斯表示，自去年10月底以來，俄羅斯已破壞約8.5吉瓦的發電容量。

更多上報報導

德國TKMS擬用投資搶生意 與韓華競標加拿大3700億潛艇訂單

英國終批准中國在倫敦建「超級使館」 為施凱爾訪中示好鋪路

歐洲領袖齊聲譴責川普祭威脅關稅 馬克宏批「勿搞新殖民主義」