俄軍「同步收斂」戰術突襲 基輔遭極音速飛彈猛攻至少6起爆炸

[Newtalk新聞] 烏克蘭首都基輔於今日凌晨遭遇俄羅斯軍方的大規模飛彈襲擊，據現場戰地記者與初步軍事情報顯示，俄軍利用極音速飛彈與彈道飛彈的「同步收斂」戰術，成功突破基輔防空網，目前已知市內至少發生 6 起劇烈爆炸。





來自長期追蹤烏克蘭戰事的前線記者與紀錄片製作人Tim White消息，本次攻擊包含了至少 2 枚 Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，並伴隨多枚伊斯坎德爾（Iskander）彈道飛彈及巡弋飛彈，俄軍此次採取的戰略極為罕見，各類型飛彈從不同方向與高度出發，卻在極短的時間差內同時匯聚於基輔上空，導致防空系統在面臨過載壓力下未能攔截所有目標。

基輔市長維塔利·克利奇科（Vitali Klitschko）隨即發布緊急聲明，要求市民留在避難所，初步報告證實市中心及周邊戰略設施遭遇 6 次直接打擊，現場濃煙升騰，烏克蘭防空部隊正在評估具體的攔截率與受損情況。





國際軍事分析人士指出，此次攻擊發生的時機極為敏感，烏克蘭總統澤倫斯基定於明天（ 28 日）前往美國佛羅里達州，與美國總統川普討論潛在的和平框架，俄方卻選在此時對烏克蘭防禦最嚴密的首都發動「突破性」打擊，顯然具備強烈的政治警告意味，意圖在任何外交談判開啟前，展示其對烏克蘭全境的軍事打擊能力。





烏克蘭外交部隨後發表聲明，強烈譴責俄羅斯在和平談判呼聲日益升高之際，持續針對平民基礎設施發動恐怖襲擊。

