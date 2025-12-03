俄軍「天竺葵-2」變形、升級 搭載短程空對空飛彈塑「二次打擊」能力
[Newtalk新聞] 俄羅斯在烏克蘭戰場首度驗證「二次打擊」（Secondary Strike）新戰術！烏克蘭軍方證實在西南部的敖德薩州（Odeska oblast）擊落俄羅斯一架「變形」天竺葵-2（Geran-2，即伊朗「見證者」Shahed-136）自殺無人機，發現俄軍在機身下方加裝掛架，掛載R-60（北約代號：AA-8蚜蟲（Aphid））紅外線導引短程空對空飛彈。這代表原本只能單向衝向地面目標的自殺無人機，現在具備在飛行途中對空中獵殺者進行「二次打擊」的能力。
根據烏軍釋出訊息，這架「天竺葵-2」是遭烏克蘭「刺針」（Sting）攔截無人機以第一人稱視角（FPV）方式撞毀。烏軍檢視殘骸，發現這架「天竺葵-2」除原本彈頭外，還外掛一枚完整R-60短程空對空飛彈，透過結合人工智能（AI） 和人類專業知識的「人類參與循環」（Human-In-The-Loop，HITL）系統，由後方操作員遠端操控發射。
軍事專家指出，「二次打擊」概念正是此改裝的核心價值：
主攻擊：無人機仍保留自爆彈頭，繼續執行對地面基礎設施的首要任務。
副攻擊（二次打擊）：當被烏克蘭Mi-8、Mi-24直升機或戰機接近攔截時，操作員透過即時反饋影像，決定切換目標，發射R-60飛彈反制，射程2-5公里，可威脅低空獵殺的烏軍航空器。
分析認為，這可能是俄軍思考在搭配攻擊時，「側衛」達成攻擊任務不被其他飛行器干擾，以提高「天竺葵-2」的生存率，迫使烏軍攔截時必須保持更遠距離，或改用昂貴的防空飛彈，間接消耗烏克蘭防空資源。美國《戰區》（The War Zone）分析，這是低成本自殺無人機首次具備「空中自衛＋反制能力」，可能開啟無人機蜂群的「空盾」新戰法。
烏克蘭國防部已緊急評估這項新威脅，呼籲西方加速提供更多遠程攔截系統與電子戰裝備，以因應俄軍「二次打擊」升級。
更多Newtalk新聞報導
土耳其無人戰機「紅蘋果」成功發射空對空導彈擊落目標 實現全球首例視距外獵殺
楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算
其他人也在看
共軍5大新軍事據點曝光！ 陸委會：為台海衝突積極準備
台北市 / 綜合報導 衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區，進行至少5處的大規模軍事建設，有2座離台灣很近的民用機 場 也在加強軍用設施，陸委會分析，這幾處基地代表中國積極的準備應對今後可能爆發的衝突。 從衛星影像俯瞰距離中國上海浦東機場不遠處，這沿岸清晰可見，一條長碼頭和一條直升機跑道，軍營之外還搭配大規模運動設施，這是中國近年陸續興建的沿海5座軍事基地之一，還有在更靠近台灣的浙江玉環樂清灣，一處海軍設施新建了一座長度超過1.6公里的碼頭，能讓大量艦艇在此運作，包括運輸坦克的船隻，兩棲登陸艇油輪與海警巡邏艦都在這裡現蹤。除了軍事基地，其他包括在中國福建省正對台灣的位置，一座新的直升機基地正在持續擴建，民用機場福州長樂廈門翔安，也都在加強相關軍用設施，陸委會分析，這幾處基地代表中國正積極準備應對可能爆發的衝突，並成為軍事威懾台灣的助力。10月6日歐洲太空總署也拍到解放軍071型綜合登陸艦，075以及076型兩棲攻擊艦，罕見集結在長江口，這些兩棲艦艇齊聚上海港，也被專家解讀準備進行海洋試航，從無到有構建戰力台灣又該如何因應。不只台灣有準備，美日印澳組成的四方安全對話，也在關島周邊海域舉行2025馬拉巴爾聯合軍演，其中日本海上自衛隊也出動出雲級直昇機巡防艦，同時南韓海軍潛艦也抵達關島，與美軍展開代號「沉默鯊魚」的反潛作戰演習，印太地區軍事動態頻繁，面對中共解放軍頻繁動作動見觀瞻。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 7
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 368
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 168
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 18
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 115
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 47
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 7 小時前 ・ 3
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 7 小時前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
桃園楊梅山林秘境～藏身綠意小路！一週只營業三天的柴燒窯烤麵包店
桃園楊梅近年愈來愈多走向自然系與森林系的小店，而這家 「普勒小姐柴燒窯烤麵包」是楊梅在地風土氣息很受歡迎的小店，這也是我第二次前往，不是在熱鬧大馬路旁，而是藏身於綠意盎然的小路深處，沒有現代化的高級麵包坊，而是擁有傳統窯烤、手作、柴燒香氣、天然原料的質樸空間，更不是每天都能買到的麵包店，而是一週只營業三天、採預訂、每日限量的窯烤工作坊，限量出爐。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 7
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 19
金融三業今年前10月賺8426億 彭金隆盼增員工福利
（中央社記者王承中台北2025年12月3日電）金管會統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達8426.2億元。金管會主委彭金隆今天表示，金管會今年開始向金融業宣導「金融大回饋計畫」，包括增加基層員工福利，金管會也在很多場合提出呼籲，支持金融業增加基層員工福利。金管會2日公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達新台幣8426.2億元，年減幅度收斂到11.34%。金管會說明，銀行業獲利續創歷年同期新高，主要是銀行利息跟手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少。立法院財政委員會今天審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆列席備詢。國民黨立委賴士葆指出，金融業景氣這麼好，金管會站在主管機關的立場，是否應公開喊話希望金融業加薪。彭金隆表示，金管會今年開始就不斷向金融業宣導「金融大回饋計畫」，金融業者在申請新業務時，金管會都會柔性詢問，新業務的成果未來會如何回饋。彭金隆指出，回饋有三個對象，包括增加基層員工福利，再來是對客戶及對社會大眾，金管會會提出具體的「金融大回饋計畫」來促進這件事情，金管會也在很多場合跟中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 28