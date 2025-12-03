俄軍「天竺葵-2」變形、升級 搭載短程空對空飛彈塑「二次打擊」能力

烏克蘭軍方證實在西南部的敖德薩州擊落俄羅斯一架「變形」天竺葵-2自殺無人機，發現俄軍在機身下方加裝掛架，掛載R-60紅外線導引短程空對空飛彈。 圖：翻攝「X」@Archer83Able

[Newtalk新聞] 俄羅斯在烏克蘭戰場首度驗證「二次打擊」（Secondary Strike）新戰術！烏克蘭軍方證實在西南部的敖德薩州（Odeska oblast）擊落俄羅斯一架「變形」天竺葵-2（Geran-2，即伊朗「見證者」Shahed-136）自殺無人機，發現俄軍在機身下方加裝掛架，掛載R-60（北約代號：AA-8蚜蟲（Aphid））紅外線導引短程空對空飛彈。這代表原本只能單向衝向地面目標的自殺無人機，現在具備在飛行途中對空中獵殺者進行「二次打擊」的能力。

根據烏軍釋出訊息，這架「天竺葵-2」是遭烏克蘭「刺針」（Sting）攔截無人機以第一人稱視角（FPV）方式撞毀。烏軍檢視殘骸，發現這架「天竺葵-2」除原本彈頭外，還外掛一枚完整R-60短程空對空飛彈，透過結合人工智能（AI） 和人類專業知識的「人類參與循環」（Human-In-The-Loop，HITL）系統，由後方操作員遠端操控發射。

軍事專家指出，「二次打擊」概念正是此改裝的核心價值：

主攻擊：無人機仍保留自爆彈頭，繼續執行對地面基礎設施的首要任務。

副攻擊（二次打擊）：當被烏克蘭Mi-8、Mi-24直升機或戰機接近攔截時，操作員透過即時反饋影像，決定切換目標，發射R-60飛彈反制，射程2-5公里，可威脅低空獵殺的烏軍航空器。

分析認為，這可能是俄軍思考在搭配攻擊時，「側衛」達成攻擊任務不被其他飛行器干擾，以提高「天竺葵-2」的生存率，迫使烏軍攔截時必須保持更遠距離，或改用昂貴的防空飛彈，間接消耗烏克蘭防空資源。美國《戰區》（The War Zone）分析，這是低成本自殺無人機首次具備「空中自衛＋反制能力」，可能開啟無人機蜂群的「空盾」新戰法。

烏克蘭國防部已緊急評估這項新威脅，呼籲西方加速提供更多遠程攔截系統與電子戰裝備，以因應俄軍「二次打擊」升級。

