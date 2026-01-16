俄軍BM-35無人機被曝使用「星鏈」操控 內含台灣及中國製等41項外國零件



烏克蘭防空部隊近日首度攔截1架由「星鏈」衛星終端控制的俄羅斯BM-35自殺式無人機，顯示俄軍開始將衛星通訊技術引入作戰層級的攻擊無人機，以提升通訊穩定性、降低操控延遲並削弱電子戰干擾。

烏克蘭軍聞網站Militarnyi報導，根據無線電工程專家弗拉什（Serhii Flash）在Telegram上通報的消息，烏克蘭防空部隊首次攔截到1架由「星鏈」（Starlink）衛星終端控制的俄羅斯BM-35無人機。



弗拉什指出，過去僅在「Molniya」等固定翼無人機上發現類似的通訊系統，這類無人機主要用於打擊目標和執行戰術縱深偵察任務。對BM-35無人機殘骸的分析顯示，這是首次被確認在此類無人機上使用衛星控制系統。BM-35無人機屬於用於打擊「作戰層級」目標的無人機。

使用星鏈終端可確保與無人機之間的穩定通訊，並將指令和影像訊號傳輸的延遲降到最低。另外，這套系統還能在一定程度上削弱電子作戰的影響，進而提升無人機的存活率。弗拉什不排除，未來俄羅斯可能也會在「見證者」（Shahed）等自殺式無人機上部署類似的控制系統。

BM-35無人機殘骸。

BM-35無人機包含41項外國零組件





關於俄羅斯BM-35無人機的首批使用報告，出現在2025年9月初。當時，烏克蘭軍方成功攔截到1段這款無人機攻擊蘇米（Sumy）時所傳回的影像訊號。

在初步階段，烏克蘭專家曾推測，BM-35無人機可能屬於ZALA系列無人機，並被認為是名為「Italmaz」無人機的改良型。然而，後續分析顯示，BM-35無人機是1款獨立研發的機型，具備多項獨特的技術設計。

這款無人機採用三角翼氣動布局，並配備重量及類型未公開的戰鬥部。BM-35無人機的動力系統為1具兩行程DLE汽油引擎，螺旋槳設置於機身前部。另外，它還配備1套在3.3 GHz頻段運作的類比影像傳輸系統，以及1具用於目標鎖定的前視攝影機。

BM-35無人機的零組件來源尤其引人關注。專家指出，BM-35無人機的設計中至少包含41項外國製零組件，其中包括來自瑞士、美國和台灣的產品，而相當大一部分零組件則源自中國。

