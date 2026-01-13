俄軍S-300擊落烏F-16! 目前已掉4架 專家：俄烏空中力量迎來轉捩點

近期有消息稱，俄軍透過升級版的 S-300 防空系統成功擊落了一架烏軍 F-16 戰機，相關消息引發國際輿論高度關注。圖為烏軍 F-16 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿 4 年，在西方國家盟友接連不斷的援助下，烏軍獲得了與俄軍對抗的能力，其中各國提供的美製 F-16 戰機更被視為改變戰場局勢的希望。然而，近期卻有消息稱，俄軍透過升級版的 S-300 防空系統成功擊落了烏軍的 F-16 戰機，該架 F-16 也成為俄軍自開戰後首次成功擊落的美製軍機，相關消息更受到網友們的廣泛關注。

《騰訊網》國際專欄作者「邊解感」、軍事專欄作者「墨甲戰刃」指出，一位俄軍的 S-300 防空系統指揮官近期接受俄羅斯媒體專訪時，宣稱自己指揮的部隊在經過充足的準備後，成功使用兩枚攔截彈擊落了一下烏軍的 F-16 戰機。雖然俄方目前仍尚未公開任何成功擊落 F-16 的證據，但「邊解感」認為，此事件可能成為俄烏空中力量對抗中的「關鍵轉折點」。

烏克蘭方面將盟國援助的 F-16 視為改變戰場形式的關鍵。圖為烏克蘭總統澤連斯基在 F-16 前進行演說。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃

「墨甲戰刃」表示，俄軍此次使用的 S-300 防空系統並非冷戰時期遺留至今的老舊型號，而是 2024 年 12 月才正式列裝的改進「S-300V4」。「墨甲戰刃」引用採訪片段稱，俄軍在此次「獵殺」行動開始前的數個月就展開布局與規劃，透過全程保持無線電靜默的方式伏擊靠近前線的 F-16 戰機，發射的兩枚導彈則分別達成了「擊傷」與「擊毀」的目標。

「墨甲戰刃」指出，截至目前為止，烏軍一共損失 4 架 F-16 戰機，扣除此次遭俄軍擊落的 F-16 外，其餘 3 架的損失分別與飛行員操作失誤、友軍誤擊以及 FPV 無人機爆炸波及有關。雖然俄羅斯方面對此次擊落 F-16 抱持著巨大的信心，認為可延續此次的攻擊經驗持續打擊烏克蘭空軍的戰鬥能力，但「墨甲戰刃」表示，烏軍手中目前仍有 39 架 F-16 ，且部分歐洲國家承諾援助的戰機也尚未開始交付，推測俄軍前線部隊未來仍可能面臨美製戰機帶來的巨大壓力。

然而，「邊解感」卻抱持著相反的觀點，認為基輔方面早已將西方國家援助的 F-16 「神格化」，推測 F-16 遭擊墜一事可能對烏克蘭軍方人士與民眾的信心帶來巨大的打擊。「邊解感」強調，隨著俄軍不斷將前線向西推進，包含 F-16 在內的烏軍各式戰機未來將更頻繁的接近前線地區，並可能隨時成為俄軍的打擊目標，推測 F-16 可能步上美製「艾布拉姆斯」主戰坦克的後塵，在實戰過程中跌下神壇。

