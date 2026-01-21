俄遠東地區現60年最嚴重暴雪 科學家：可能與北極氣流有關

道路兩旁堆滿數公尺高的厚雪，民眾爬到上方，原本位居高處的交通號誌成了地上看板，居民必須挖開一條通道，建築的1樓變成了地下室，停在住宅後院的汽車全深埋在雪中。

大氣物理學專家萊利維爾德說：「冬天有雪並不罕見，但雪飄到這麼南的地方有點不尋常，而且頻率如此之高也不尋常。然後在東西伯利亞有這麼多的雪，這也是前所未有的降雪量，最有可能是與氣候變遷有關。」

這是堪察加半島60年來最大降雪量，根據氣象監測站，1月上半個月部分地區降雪超過2公尺，12月則有3.7公尺高的積雪。席捲亞洲、東西伯利亞和歐洲的這波冬季強烈寒流，可能與氣候變遷影響北極氣流模式有關。

大氣物理學專家萊利維爾德表示，「北極暖化速度是全球其他地區的2倍，甚至更快，這就是噴射氣流變得不穩定的原因，因為整個大氣的溫度結構因氣候變遷而改變。」

這波寒流擾亂堪察加半島的交通、在中國造成道路關閉、在日本迫使航班延誤，俄羅斯遠東部分地區交通、生活、公共服務癱瘓，還有屋頂積雪崩落奪走人命、救難人員盡可能地挖雪將受困長者救出，接下來氣溫逐漸回升更加劇雪崩風險。當局預測暴雪持續到26日。

