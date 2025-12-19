俄邊境衛兵越線闖入20分鐘 愛沙尼亞召見俄羅斯代辦抗議

愛沙尼亞昨（18）日證實，有三名俄羅斯邊境衛兵日前跨越臨時控制線。 圖：翻攝自 X @rainbow78521

[Newtalk新聞] 愛沙尼亞外交部昨（18）日證實，3 名俄羅斯邊境衛兵日前跨越臨時控制線，短暫入侵愛沙尼亞境內 20 分鐘。

據《美聯社》報導，愛沙尼亞外交部於昨日證實，3 名俄羅斯邊境衛兵於前（17）日上午短暫非法入侵愛沙尼亞領土。根據監視器畫面顯示，這 3 名衛兵於上午約 10 點搭乘氣墊船抵達納爾瓦河（Narva River）靠近瓦斯克納爾瓦村（Vasknarva）的防波堤，隨後下船徒步跨越了兩國間的臨時控制線（即邊境），在愛沙尼亞境內停留約 20 分鐘後返回船隻撤離。

廣告 廣告

據報導，愛沙尼亞內政部長塔羅（Igor Taro）表示，雖然此次事件並未構成安全威脅，但動機不明確，仍需持續關注。據報導，由於該區域防波堤部分屬於兩國共有，且俄羅斯船隻欲從納爾瓦河進入佩普斯湖（Lake Peipus）通常需向愛沙尼亞申請，因此，此次未經授權的跨越，已被定性為違法行為。

愛沙尼亞東部邊境管理局局長普格爾（Eerik Purgel）指出，邊境巡邏隊已針對此事件增加巡邏頻率與警戒強度。愛沙尼亞外交部也已召見俄羅斯駐塔林大使館的代辦（Chargé d'Affaires），遞交抗議照會並要求俄方提供解釋。

報導提到，兩國邊境代表原定於昨日上午舉行會議，但俄羅斯疑似因「技術原因」將會議推遲了兩小時。塔羅部長提到，近年來俄羅斯邊境人員素質參差不齊，不排除是經驗不足導致的誤闖，但也不排除是俄羅斯對北約邊境反應的又一次測試。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金正恩：援俄部隊沒得到補償或報酬 俄高官期待朝鮮人回去排雷

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備