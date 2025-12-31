俄部署白俄「榛果樹」服役 加劇歐威脅

記者潘紀加／綜合報導

俄羅斯國防部去年12月30日宣稱，部署白俄羅斯境內的「榛果樹」中長程彈道飛彈已正式服役，其可攜帶核彈頭、射程超過5000公里，除加劇烏克蘭戰事壓力，更直接威脅歐洲區域安全。

可攜帶核彈頭 射程涵蓋全歐

《星條旗報》報導，俄國防部稱「榛果樹」已在白俄駐地完成服役儀式，12月正式投入戰備任務，還公布其參與實戰演訓的影片。不過，莫斯科當局並未說明該飛彈系統部署數量、地點等細節，影片拍攝時間也未公開。俄軍飛彈部隊指揮官聲稱，「榛果樹」不僅能攜帶核彈頭，射程可逾5000公里，足以涵蓋歐洲全境，俄總統蒲亭也曾高調表示其「無法被攔截」，並揚言對允許烏軍使用長程武器打擊俄境的基輔盟友發動空襲。

北約宣示齊心協力烏國安全

根據白俄總統魯卡申柯先前宣稱，俄方可能進駐10套「榛果樹」飛彈系統。美方日前情報則指出，部署地點之一可能包含位在白俄首都明斯克以東約307公里、莫斯科西南方478公里的克里契夫（Krichev）一處前空軍基地。

該項聲明發布之際，正值烏俄談判關鍵時刻，繼美國總統川普日前會見烏國總統澤倫斯基後，歐洲國家與加拿大、北約領袖隨後也舉行視訊會議，肯定美烏在安全保障方面的初步構想，同時宣示將齊心協力克服當前挑戰，維護烏國和歐洲安全。

此外，澤倫斯基宣布本月將訪問法國，會晤約30國「志願者聯盟」成員代表，磋商安全保障等重大議題，他也表態願以「任何形式」與蒲亭會面，盡速結束為期近4年的侵略戰爭。

澤倫斯基預計1月初訪法，會晤歐洲盟友。圖為他日前參與歐盟會議。（達志影像／路透社資料照片）

俄稱部署白俄的「榛果樹」（左）已正式服役。（達志影像／美聯社）