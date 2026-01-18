俄重創能源設施 烏急尋電援抗嚴冬

記者廖子杰／綜合報導

「半島電視臺」報導，鑑於俄羅斯近期猛烈空襲烏克蘭基礎設施，導致多地能源供應吃緊，首都基輔多處地區也被迫停止供電供暖，烏國總統澤倫斯基17日向西方盟邦喊話，尋求擴大電力出口供應，協助民眾克服嚴峻冬季氣候考驗。

報導指出，俄軍自本月9日以來，連續多日對烏國發動大規模空襲，並鎖定能源基礎設施，重創基輔、第2大城哈爾科夫和南部港市敖德薩等地供電設施，造成突發性能源危機。澤倫斯基繼14日宣布全國進入能源緊急狀態後，17日也透過社群媒體發文，敦促歐美盟邦協助加快電力和相關設備出口腳步，助烏國人民抵禦嚴冬威脅。

廣告 廣告

針對俄軍持續猛攻烏國關鍵與能源基礎設施行徑，聯合國也發表強烈譴責，強調「老年人與孩童是最脆弱的群體」；北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特日前也坦言，俄國空襲「引發可怕的人道主義災難」，重申北約將繼續致力「確保烏克蘭獲得保衛領土、實現持久和平所需的關鍵支持」。

另值得注意的是，根據英國國防部最新烏俄戰報資料顯示，俄軍於去年向烏國境內共發射約5.5萬架自殺無人機，相較2024年增加近5倍，不僅標誌著俄國無人機能力與產量持續擴大，更凸顯無人機等新興技術正加速改寫現代戰爭型態，構成不容輕忽威脅。

澤倫斯基籲請歐美加速電力出口，助民眾度過俄軍空襲引發的能源危機。圖為因空襲停電陷入黑暗的基輔市區一景。（達志影像／路透社資料照片）