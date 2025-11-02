俄重啟駐敘空軍基地 中東情勢添變數

記者廖子杰／綜合報導

俄羅斯獨立媒體《莫斯科時報》報導，俄國軍方自10月下旬起已數度出動軍機往返敘利亞，並重啟當地赫梅敏空軍基地；這是繼今年初敘國政權輪替、過渡政府上臺後，俄軍軍機相隔6個月再度現蹤當地，勢將牽動中東區域情勢發展。

報導引述飛航資訊網站「Flightradar24」數據指出，俄軍自10月24日以來，已3度出動An-124大型運輸機，前往敘國沿海省份拉塔基亞的赫梅敏空軍基地，而另1架Il-62運輸機，也曾於10月26日自利比亞起飛返國，並於途中在該基地降落中轉，顯示俄國已獲准重啟該處基地運作。

報導指出，該基地在俄國2015年9月介入敘國內戰後，曾是俄軍執行空襲與後勤行動的主要基地，在親俄的阿賽德前政權於2024年底遭推翻後，一度使該基地與位在塔爾圖斯的海軍設施面臨停用，隨著過渡政府總統夏拉於10月15日訪問俄國首都慕斯科，而俄國總統蒲亭也在會談時尋求加強合作關係，使俄軍軍機重新現蹤當地；外界憂慮俄軍重返中東可能將影響地緣局勢，為敘利亞與以色列關係帶來變數。

此外，美國敘利亞問題特使巴瑞克1日透露，夏拉正研擬於近期赴美訪問，如順利成行，他不僅將成為敘國首位造訪華府的領導人，也可望藉由此次到訪，與美方加強合作互動，在維繫外交平衡同時，緩解地緣局勢風險。

俄國恢復往返敘利亞的軍事飛行任務，且重啟敘國境內駐軍基地。圖為俄國所屬An-124重型貨機。（達志影像／美聯社資料照片）