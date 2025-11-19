俄重襲烏仍不派代表 澤倫斯基安卡拉和平行更顯艱難

俄羅斯再次以飛彈與無人機大規模攻擊烏克蘭多座城市，造成至少10人喪生，為烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今日(19日)在安卡拉(Ankara)舉行的和平進程會談蒙上陰影。

澤倫斯基今早抵達土耳其，預計於下午與土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)會談，討論「確保烏克蘭得到公正和平的最佳方案」。土耳其今年已三度主辦俄烏談判，但成果僅限於交換俘虜與遣返陣亡士兵遺體。

此行原被認為可能重啟停滯的和平談判；然而俄軍新一輪猛烈攻擊，使得前景更加不明朗。

烏克蘭空軍表示，俄軍連夜共發射476架無人機與48枚飛彈，烏克蘭西部城市特諾皮爾(Ternopil)兩棟住宅遭擊中，造成至少10死、數十人傷，部分居民仍受困瓦礫中。東北部哈爾科夫地區(Kharkiv)也有至少46人受傷。

澤倫斯基在啟程前呼籲西方盟友對俄羅斯增加壓力。他說：「俄方每一次大膽的攻擊都顯示，目前施加在俄羅斯的壓力仍然不足。」

一名烏克蘭高階官員向法新社表示，土耳其會談的「主要目標是讓美國重新參與」和平進程。基輔方面希望華府透過制裁與外交力量，促使俄羅斯重返談判桌。

澤倫斯基幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)表示，他「持續與川普政府代表保持聯繫，包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)」，但未證實是否會在土耳其會面。

克里姆林宮表示，不會派代表參與今日會談，但俄方仍對談判持開放態度。

前線上，俄軍仍緩慢推進。普丁要求烏克蘭若要讓俄羅斯停止侵略，必須割讓更多領土並放棄依賴西方軍事援助。