俄防空力量捉襟見肘 通往克里米亞的陸橋被烏克蘭打成死亡公路
[Newtalk新聞] 烏克蘭抗俄戰爭局勢逆轉，基輔逐漸在某些戰場壓制莫斯科。俄羅斯通往克里米亞的最後一條可靠的陸路通道R-280公路，如今已被烏克蘭持續不斷的無人機襲擊變成了俄羅斯軍隊自己所說的「死亡公路」。
英國《電訊報》（The Telegraph）稍早報導，俄羅斯只有兩條通往克里米亞的路線。第一條路線經由刻赤大橋，由於損毀嚴重且屢遭襲擊，莫斯科長期以來一直避免透過該橋向克里米亞運送燃料和軍需品。第二條路線R-280公路如今正遭受持續不斷的封鎖。
這個難題迫使莫斯科不得不面對一個令人不安的事實：經過四年的戰爭，已經沒有安全的途徑來保障克里米亞的物資供應。
俄羅斯聯邦科學研究院（RUSI）陸戰小組的研究員托拉斯特（Robert Tollast）指出，「這是一種非常經典的軍事策略。人們常說，業餘人士談論戰術，專業人士談論後勤。」
《電訊報》的報導指出，
R-280公路是烏克蘭主要的交通動脈之一，全長300多英里，從頓河畔羅斯托夫出發，途經被佔領的馬裡烏波爾和梅利托波爾，最終抵達克里米亞，沿著亞速海海岸線延伸。
這條公路已成為俄軍在南部戰線作戰的主要補給線，從札波羅熱和赫爾鬆一直延伸到克里米亞半島。
俄羅斯聯邦科學研究院陸戰研究員雷諾茲（Nick Reynolds）說：「你只有刻赤大橋和R-280公路，僅此而已。」 「如果公路或橋樑被切斷，俄羅斯將面臨這樣的困境。」
烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）5月27日為這項行動命名並標明了預算：對R-280公路實施耗資1.13億美元的「後勤封鎖」，正式宣布這項已悄然進行數週且不斷升級的行動正式成為政策。
烏克蘭安全與合作中心分析師巴爾丘克（Nazarii Barchuk）解釋道：「宣布『後勤封鎖』是對烏克蘭能力的展示，也是對此次行動成功的強調。」
報導指出，此一行動並非始於對後勤設施的打擊，而是對近程防空系統（在本例中為「鎧甲」防空系統）的持續攻擊。
「鎧甲」（Pantsir）是一種短程移動式防空系統，旨在近距離擊落無人機、飛彈和飛機。
這正是俄羅斯需要用來保護車隊免受第一人稱視角（FPV）無人機攻擊的武器，這些無人機目前正在R-280公路沿線進行騷擾。
這場行動迫使俄羅斯做出兩難的選擇：保衛克里米亞的倉庫、鐵路網還是煉油廠。
托拉斯特說：「許多觀察人士都在問，『烏克蘭為什麼要這麼做？』似乎沒有明確的軍事目標，」。
「但他們對這些短程和中程防空系統造成了巨大損失，這意味著俄羅斯的防空力量捉襟見肘。」
巴爾丘克證實，一場旨在搜尋俄羅斯在被佔領的紮波羅熱、頓涅茨克和克里米亞的雷達和防空系統的行動摧毀了一些設施，並迫使其他設施重新部署，從而擴大了防空覆蓋範圍。
「烏克蘭無人機已經開闢出突破俄羅斯防空系統並實施打擊的通道。」
烏克蘭的攻擊由所謂的「中程打擊」無人機執行，其中包括「大黃蜂」、「飛鏢」、「FP-2」以及遠程「巨獸」無人機，這些無人機的作戰深度在60至150英里之間。
巴爾丘克先生表示，這場行動如今已發展成為一項規模龐大的行動，烏克蘭國民警衛隊第一軍「亞速」、第17軍、無人系統部隊、安全部門和軍事情報部門都在協同作戰。
雷諾茲說：「烏克蘭現在能夠投入使用的中程打擊彈藥，單枚威力較弱，任何一枚都相對容易被擊落。然而，烏克蘭現在能夠生產的彈藥數量才是關鍵所在。」
報導指出，這條「死亡公路」對俄羅斯在南部地區的軍事行動造成的影響顯而易見。
俄羅斯前線部隊已經面臨物資、武器、無人機補給和輪調方面的供應問題，但燃料短缺是最嚴重的問題。
巴爾丘克說，「俄羅斯軍隊根本無法為發電機、無線電設備、電池站等充電。」
每輛卡車運載3到5噸物資；托拉斯特表示，數百輛卡車遭到破壞，對於一支車隊可能支持的3000到5000名士兵來說，情況「非常糟糕」。
平民也感受到了烏克蘭軍事行動的沉重打擊：塞瓦斯托波爾和葉夫帕托里亞都出現了燃料短缺，政府開始實行配給卡製度，一些度假者因燃料不足而滯留。
俄羅斯試圖做出調整，例如為車隊配備武裝卡車、試驗眩目迷彩以及部署基於FPV的攔截器，但迄今為止，這些努力都徒勞無功。
克里姆林宮的後備方案十分有限。剩餘的路線——公路、鐵路、海運或空運——要嘛損毀嚴重，要嘛風險過高而無法使用。
雷諾茲說：「正如我們在陸地上所看到的，儘管烏克蘭收復失地非常困難，但他們一直在取得進展，儘管速度緩慢。」
「但如果克里米亞能夠陷入俄羅斯無法為其提供充足補給的境地，那麼這將成為未來任何談判中的重要籌碼。這也嚴正地向世人展現出烏克蘭的實力。」
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