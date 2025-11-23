俄防長主導無人機革命！秘密部隊扭轉戰局 烏克蘭優勢盡失
駐紮於莫斯科的一支絕密俄羅斯部隊正在徹底改變無人機戰爭的格局，將烏克蘭方面的優勢逐漸轉變為劣勢。這支名為「盧比孔河」（Rubicon）的特殊部隊，自從別洛烏索夫（Andrei Belousov）於去年6月就任俄羅斯國防部長以來，在其領導下迅速擴張發展。
根據俄羅斯官方媒體公布的影片顯示，別洛烏索夫於2024年10月親自訪問了該部隊總部，並實地參觀了一系列正在研發中的無人機技術。「盧比孔河先進無人技術中心」（Rubicon Center for Advanced Unmanned Technologies）的崛起，充分展現了俄羅斯軍隊在烏克蘭衝突中如何擺脫傳統僵化的作戰方式，轉而適應快速變化的現代戰場環境。
這支特殊部隊的成立與發展，代表著俄羅斯在無人機戰爭領域的重大轉變。烏克蘭軍隊在衝突初期曾憑藉靈活運用無人機技術取得顯著優勢，然而隨著「盧比孔河」部隊的壯大，俄軍在無人機應用方面的能力已有長足進步，對烏克蘭國防構成日益嚴峻的壓力。
別洛烏索夫上任後推動的無人機革命，不僅改變了俄軍的作戰策略，更使得原本在這一領域處於劣勢的俄羅斯軍隊，逐漸縮小與烏克蘭之間的技術差距。專家分析指出，「盧比孔河」部隊的研發成果若能大規模應用於前線，將可能對戰爭走向產生重大影響。
