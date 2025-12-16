俄雅庫茨克世界最冷城市 氣溫零下45℃當地人習以為常

攤販上的魚像大冰棍、一條條直放，保證鮮度急凍不流失，因為就算光天化日下，戶外氣溫硬是比冷凍庫低上兩倍。

雅庫茨克魚販說，「今天是零下45°C，還沒到50°C，是45度°C。」

這裡是俄羅斯在西伯利亞的東部城市，薩哈共和國首府雅庫茨克，只是初冬，15日氣溫就降到零下45°C，向來被視為世上最冷的城市。

雅庫茨克魚販表示，「這裡最冷曾到零下55°C吧，不過那很久以前了。」

對長久住冰窖的當地居民來說，差10度差很大、零下45°C的天氣還算「溫和」，而且只要有兩大防凍神器，再冷都能保安康。

廣告 廣告

雅庫茨克魚販說，「要不會凍傷，一定要穿夠暖，戶外要定時喝熱茶，我們隨身帶著裝熱茶的保溫瓶。」

雅庫茨克居民表示，「俗話說，沒有壞天氣，只有穿錯衣服，只要穿得暖，一切都很好。」

冰天雪地已是當地冬季日常，雖然學校改線上授課，但大眾運輸照轉，公司行號營業時間照舊，路上行人全身包到只剩臉。

雅庫茨克居民指出，「真的很冷，尤其早上送女兒去幼稚園時，晚上也一樣很冷。」

不少當地人表示，雖然低溫有些逼人，但只要不刮大風又穿得夠，還是挺享受這種冷冽的冰城生活。