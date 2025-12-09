俄駐北韓大使突逝 任內促進兩國關係蓬勃發展

莫斯科8日表示，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅(Alexander Matsegora)週末去世。他已在北韓這個與世隔絕的國家工作了數十年，且近年來促成了兩國關係的蓬勃發展。

在莫斯科對烏克蘭發動攻勢期間，北韓已成為俄羅斯最親密的盟友之一，平壤派遣了軍隊和武器，協助對抗基輔的作戰。

俄羅斯外交部表示，馬歇各羅在12月6日去世，享壽70歲。他畢生致力於促進克里姆林宮與平壤之間的關係。

俄羅斯外交部在一份聲明中，稱馬歇各羅為一位「才華洋溢、傑出的人物」，「畢生無私地為祖國服務」。

馬歇各羅在2014年出任駐平壤大使，此前曾擔任俄羅斯駐北韓大使館參贊和俄羅斯外交部亞洲司副司長。

在其任期內，這兩個鄰國的關係升溫至蘇聯解體以來的最高水準。去年，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)時隔20多年訪問了北韓。

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(9日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)就大使「突然去世」向普丁致哀。

根據北韓中央通信社，金正恩表示，這是一個「令人心碎的事件，也是巨大的損失」，尤其是在雙邊關係正進入「關鍵歷史階段」之際。

北韓外交部長崔善姬(Choe Son Hui)也稱馬歇各羅是「寶貴的同志」和一位「多才多藝的外交官，也是北韓人民的親密朋友」。

在蘇聯時期，馬歇各羅曾負責蘇聯與北韓之間的貿易關係。

莫斯科並未透露誰將接替馬歇各羅的職位。