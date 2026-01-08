俄高層嗆要綁架梅爾茨 德媒：別做夢了！

德國聯邦總理梅爾茨（右）對烏克蘭總統澤連斯基（左）的支持讓俄羅斯很跳腳 圖：翻攝自梅爾茨的Ｘ

[Newtalk新聞] 俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）不滿德國強化武裝並保護烏克蘭，斥責德國聯邦總理梅爾茨（Friedrich Merz）為「新納粹」（Neonazi），並恫嚇梅爾茨將步入委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的後塵被綁架。對此，德國《明鏡》（Der Spiegel）稍早發表長文，直言事情不像傻子想得那麼簡單。

報導指出，在美軍抓獲委內瑞拉領導人馬杜洛後，梅德韋傑夫猜測其他國家元首或政府首長也可能遭到綁架，並點名梅爾茨為潛在目標。梅德韋傑夫告訴俄羅斯塔斯社：「綁架新納粹分子梅爾茨或許會為這場鬧劇增添一抹亮色。」他還補充說，這種設想並非完全不切實際。

《明鏡》指出，梅德韋傑夫並非首次因言語攻擊而登上新聞頭條。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這位國家安全委員會代理副主席屢次因威脅、侮辱和低俗言論而備受關注。他有時威脅要入侵歐洲，有時威脅要暗殺烏克蘭總統澤連斯基，還一再威脅要使用核武。梅德韋傑夫在俄羅斯政府的宣傳中扮演一個角色：反西方強硬派。

報導指出，儘管克里姆林宮認真考慮綁架德國總理的可能性極低，但柏林消息人士透露，德國當局早已為所有可能發生的情況做好了準備，聯邦總理的保鑣「堪稱世界一流」。

自1960年代以來，聯邦刑事警察局（BKA）一直負責保護憲法機構。早期，許多工作都是臨時性的；直到1970年代「紅軍旅」（Rote Armee Fraktion, RAF）的恐怖攻擊，高級政治人物的人身保護才開始走向專業化。聯邦刑事警察局為此設立了一個專門部門，即所謂的安全小組（SG），總部設在柏林。其職責範圍涵蓋從德國聯邦議院普通議員到憲法法官和聯邦總統。目前，安全組約有650名警官；由於政治人物面臨的威脅日益增加，預計今年底，人數將增加至700人。

報導指出，並非所有保安人員都是戴著墨鏡和耳機的傳統保鑣。保安人員也負責公職人員私人住所的安保工作，提供保全諮詢，並定期為政界人士進行威脅評估。這些評估結果構成了製定個人化保護計畫的基礎。

德國當局將聯邦總理列為最高級別的受威脅目標：隨時可能遭受襲擊。因此，這個位置的安保措施極為嚴密；總理梅爾茨全天候都有保鑣護衛。這些保鑣接受過識別和應對威脅的訓練。他們的日常訓練包括格鬥技巧、解除攻擊者的武裝，甚至包括槍械使用。

聯邦刑事警察局（BKA）部署保護梅爾茨的警力數量屬於機密。然而，在公開場合，總理身邊總是簇擁著幾名身強力壯的保鑣。聯邦刑事警察局人員也負責總理的出行。他們用裝甲轎車接送梅爾茨前往各個場合，他的車隊通常由多輛汽車組成。國內出行則使用直升機。

德國聯邦總理出訪國外時，使用聯邦國防部航空運輸部隊的飛機。即使在國外，聯邦刑事警察局的貼身保鑣也始終隨行。一旦發生攻擊，他還可以請求德國聯邦國防軍的支援。聯邦國防軍擁有自己的衛隊營，在和平時期負責國事訪問和其他場合的禮儀性安保工作，但在發生攻擊時，也負責保護聯邦政府的官邸。

在梅爾茨抵達任何地點之前，先遣隊都會進行勘察。配備搜爆犬的警員會對總理將要造訪的建築物進行徹底搜查。主辦單位必須提前提交所有與會人員名單。聯邦刑事警察局會核查這些名單，以發現潛在威脅。

德國聯邦總理位於柏林城中區的寓所和他在紹爾蘭（Sauerland）地區的房舍都已加固。出於安全考慮，聯邦刑事警察局並未透露這些措施的具體細節，但攝影機監控、防彈玻璃和緊急按鈕很可能是標準配備。

報導指出，當然就算採取了一切預防措施，也不可能100%絕對安全。2023年就曾經有一名男子在法蘭克福駕駛私家車撞向總理的車隊，從而悄無聲息地進入了機場停機坪，在時任德國聯邦總理蕭茲（Olaf Scholz）準備登上政府專機時，這名男子走近他，擁抱了這位當時的總理。

