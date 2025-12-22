俄高階將領遭汽車炸彈襲擊身亡 今年來第3起

俄羅斯首都莫斯科今天(22日)發生一起汽車爆炸案，造成參謀本部陸軍作戰訓練局局長薩瓦羅夫(Fanil Sarvarov)身亡。這是俄國今年以來第三位資深軍官遭汽車炸彈攻擊致死，當局正在調查是否與烏克蘭有關。

綜合外電報導，這起事件發生在莫斯科當地時間今天上午7點左右，當時薩瓦羅夫開著一輛白色的起亞(Kia)休旅車，正要離開停車場時，預藏在車底的炸彈突然爆炸，威力之大連車門都被震飛，車體燒成一片焦黑。

俄國當局表示，薩瓦羅夫因傷勢過重，送醫後宣告不治。

烏克蘭方面尚未對此發表評論。

法新社指出，這起襲擊事件與其他針對俄國將領或好戰人士的暗殺行動雷同。烏克蘭當局宣稱策畫部分事件，包括俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊(RKhBZ)司令基里洛夫(Igor Kirillov)去年12月被電動滑板車上的炸彈炸死；而其餘未獲承認的攻擊行動，如俄羅斯極端民族主義理論家杜金(Alexander Dugin)的女兒達利亞(Daria Dugina)之死，也被視為烏方所為。(編輯：沈鎮江)