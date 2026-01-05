俄、中譴責美軍突襲委內瑞拉 美強調逮馬杜羅是「執法」

國旗在哈瓦那街頭緩緩降下，象徵全國進入哀悼時刻。古巴官方證實，在美國對委內瑞拉發起的行動中，共有32名古巴公民死亡，政府宣布展開為期2日的全國哀悼，首都哈瓦那各地降半旗致哀。

古巴居民說道，「發生的事情非常令人難過，這種事發生在古巴人身上，32位兄弟在那裡犧牲了。」

古巴長期向委內瑞拉提供人力支援，以協助馬杜羅政府，根據了解，罹難者多為武裝部隊或情報體系相關人員，但官方並未進一步說明事發的確切地點與過程，也使不少古巴民眾對當前整體局勢感到不安與憤怒。

古巴居民說：「這太糟糕了、太邪惡了，因為這些人肯定有家庭，他們有孩子、父母兄弟姐妹，這太令人難過了。」

這起事件也迅速引發國際社會關注，聯合國安理會召開緊急會議，就美國在委內瑞拉的行動進行討論，各國立場明顯分歧，哥倫比亞、俄羅斯及中國相繼譴責美國，但美方強調，這是一場執法行動。

中國常駐聯合國副代表孫磊表示，「我們呼籲美方確保馬杜羅總統，及他的夫人的人身安全，將他們立即釋放。」

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）回應，「我們並非在針對委內瑞拉或其人民發動戰爭，我們並非在佔領一個國家，這是一次執法行動。」

在各國交鋒之下，這場行動不只牽動美國與委內瑞拉的關係，也讓古巴與區域安全局勢站上新的緊張邊緣。

