俄「中」軍機繞日聯演 日嚴重關切

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛省9日表示，俄「中」軍機當日沿著日本海、東海與四國西南部外海，舉行空中編隊聯合演訓，自衛隊戰機緊急升空因應。日方批評此舉對日本安全造成重大隱憂，並已透過外交途徑表達嚴重關切。

日、韓戰機升空監控

日本防衛省統合幕僚監部表示，俄軍9日上午派出2架Tu-95轟炸機，自日本海穿越對馬海峽，在東海上空與共軍2架「轟-6」轟炸機會合，隨後穿越宮古海峽，轉向飛往四國地區南部外海。該批機隊在沿原路返航途中，在沖繩群島南方與8架共軍「殲-16」（J-16）戰機進行編隊飛行；俄軍還出動1架A-50空中預警機與2架Su-30戰機，在日本海南部空域飛行，日本航空自衛隊則出動多架戰機進行監控。

由於俄「中」軍機一度闖入南韓防空識別區（KADIZ），南韓也緊急派出戰機升空監視動態，並循外交途徑向俄「中」抗議。

日本防衛大臣小泉進次郎在9日深夜發布聲明指出，俄「中」屢次在日本周邊進行轟炸機共同飛行，代表在此區域的軍事活動持續擴大並更趨活躍，此舉明確意在示威，對日本的安全保障構成重大隱憂。日本官房長官木原稔10日則在記者會上表示，已透過外交途徑向俄「中」表明了「安全保障上的重大關切」，且已做好警戒監視和應對領空侵犯措施的方針。

此外，小泉10日也再度說明共機雷達照射事件，指出中共事前僅簡短告知飛行訓練事宜，未通報具體機種、時間與經緯度，也未發布飛航公告與航行公告；並強調共艦位於日本專屬經濟區（EEZ），因此日方出動戰機監控。美國國務院則發表聲明，批評中共行徑「無助地區和平與穩定」，重申美日同盟「堅定不移」。

俄「中」軍機9日大動作出現在日本周邊，其中包括轟炸機。圖為共軍「轟-6」。（取自統合幕僚監部「X」）

俄「中」軍機9日大動作出現在日本周邊，其中包括轟炸機。圖為俄軍Tu-95。（取自統合幕僚監部「X」）

針對俄「中」軍機聯手繞行日本，小泉發文批挑釁，並指其為重大國安隱憂。（達志影像／美聯社資料照片）