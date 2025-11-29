俄「影子船隊」2油輪黑海海域相繼起火 疑為烏克蘭出手斷財源

據土耳其交通和基礎設施部稱，當地時間28日，兩艘駛往俄羅斯的油輪在土耳其附近的黑海海域相繼起火，所幸船上人員全數平安獲救。

二艘駛往俄羅斯的油輪相繼在黑海海域起火。（示意圖，非當事船隻／PIXABAY）

韓聯社報導稱，一艘懸掛甘比亞國旗的油輪「凱羅斯號」在距離伊斯坦堡圖爾凱利燈塔約 28 海裡（約 52 公里）處遭到外力襲擊後起火。「凱羅斯號」當時正空載駛往俄羅斯黑海沿岸港口新羅西斯克，船上25名船員全部安全獲救。

不久後，另一艘油輪「維拉特號」在土耳其海岸35海浬（約65公里）處起火，船上20名船員也全數獲救。當局表示，他們正在調查火災的確切原因。

廣告 廣告

據航運業消息人士透露，「凱羅斯號」和「維拉特號」都懸掛甘比亞國旗。

俄羅斯石油監管總局 (GUR) 表示，「凱羅斯號」自俄羅斯原油出口受到限制以來，一直在向第三國出口俄羅斯原油，並將其定義為俄羅斯的「影子船隊」。

而先前俄羅斯的「影子船隊」中的多艘油輪都發生爆炸，這些油輪被俄羅斯用來規避西方對原油出口的制裁。這引發了外界猜測，認為是烏克蘭策劃了這些攻擊，目的是切斷俄羅斯的財政來源。

延伸閱讀

港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查

宏福苑大火奪128命全球關注 英王查爾斯三世發文慰問

甄子丹妻PO「陸製防護網」釀香港火災惹議 道歉認：措辭不當