俄「榛果樹」疑部署白俄東部 威脅歐洲安全

記者施欣妤／綜合報導

美國研究人員分析衛星影像指出，俄羅斯可能將在白俄羅斯東部一處前空軍基地，部署可攜帶核彈頭的新型極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik），此舉勢必加劇俄羅斯對歐洲安全的威脅。

與美情報部門評估一致

「半島電視臺」報導，加州密德伯里國際研究學院研究員路易斯，與CNA衛星影像研究公司的艾佛列斯，在分析商業衛星影像後指出，「有90%把握」認為機動式「榛果樹」飛彈發射車，將部署在白俄羅斯克里契夫（Krichev）附近的前空軍基地。該基地位於白俄首都明斯克以東約307公里，莫斯科西南方478公里處，影像顯示其與俄戰略飛彈基地特徵相符。

知情人士說，這項消息與美國情報部門過去的評估一致。俄羅斯總統蒲亭曾明確表示，將在白俄部署射程超過5000公里的「榛果樹」新型中長程彈道飛彈，但具體地點從未對外曝光。白俄總統魯卡申柯日前證實俄國已在其境內部署「榛果樹」，並稱最多將部署10套飛彈系統。不過，美國研究人員評估，該基地僅能容納約3輛發射車，其餘可能部署其他地點。

射程覆蓋歐洲全境

一旦俄國在白俄東部部署「榛果樹」飛彈，將強化克里姆林宮向歐洲全境投射飛彈能力，加劇對歐洲與北約國家安全威脅。專家指出，俄國利用核武擴大威脅北約成員國，阻擋西方向烏克蘭提供可深入打擊俄境內的長程武器，也將加劇烏國戰事壓力。

在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基28日將與美國總統川普在佛羅里達州會面，討論烏俄和平計畫草案，尤其是爭議性的領土與安全保障等問題。

魯卡申柯（左）與蒲亭都曾證實將在白俄部署「榛果樹」，但從未揭露地點。（達志影像／歐新社資料照片）

經分析衛星影像，俄國恐在白俄東部基地部署「榛果樹」極音速飛彈系統。（達志影像／路透社）