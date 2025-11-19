俄：烏克蘭發射美製ATACMS飛彈 欲攻擊民用目標

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭部隊對俄國南部城市佛洛尼斯（Voronezh）發射4枚美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，企圖攻擊民用目標。

路透社報導，烏克蘭軍方昨天表示，他們以美國提供的ATACMS飛彈攻擊俄羅斯境內軍事目標，並稱這是「一項重大進展」。

美國2023年才開始向烏克蘭提供ATACMS系統，初期僅限用於打擊被占領領土上的目標，直到去年底才進一步放寬限制。俄羅斯目前控制烏克蘭近1/5領土。

俄羅斯國防部在Telegram表示：「俄羅斯S-400防空飛彈系統與鎧甲（Pantsir）彈炮合一防空系統已擊落所有ATACMS飛彈。」

國防部補充，佛洛尼斯一間養老院和一間孤兒院以及一棟民宅屋頂遭落下的飛彈碎片擊中，幸未造成平民傷亡。

國防部公布飛彈殘骸照片，並表示其空中偵察部隊已確認這些ATACMS飛彈是從烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區發射。

俄方表示，他們發射伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈，摧毀了烏克蘭兩套多管火箭系統。

烏克蘭今年1月曾以美製ATACMS飛彈攻擊俄羅斯領土，朝俄國貝爾哥羅德（Belgorod）地區發射6枚飛彈。

烏克蘭去年對俄國發射美國ATACMS與英國「暴風之影」（Storm Shadow）飛彈後，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令以高超音速飛彈予以回擊。（編譯：劉文瑜）1141119