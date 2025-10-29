俄「神風」無人機炸媒體！德3記者險喪命 襲擊畫面曝光

德國媒體記者最近直擊烏克蘭前線，碰上無人機來襲。（圖／Ibrahim Naber X）

「德國世界報」旗下的電視新聞記者，最近直擊烏克蘭前線，卻遭到俄羅斯無人機攻擊，至少3人掛彩、還差點喪命，受訪的烏軍有人當場斷腿、也有人倒地不起，現在遇襲畫面曝光。至於英國天空新聞記者，最近則是跟著烏軍腳步，採訪如何透過「無人車」營救生命垂危的傷兵。

德國媒體記者最近直擊烏克蘭前線，碰上無人機來襲。（圖／Ibrahim Naber X）

在烏克蘭戰場上，俄軍神風無人機的無情攻擊正使烏克蘭士兵與記者陷入生死一線的險境。最新前線報導揭露了戰爭的殘酷真相，包括烏軍士兵在遭受攻擊時被炸斷腿、無人車充當救護車運送危重傷兵，以及俄軍持續對烏克蘭南北各地發動猛烈轟炸。德國世界報和英國天空新聞的記者親身經歷了這些危險，他們在佩戴清楚新聞從業人員標示的情況下仍遭到攻擊。聯合國指控俄軍的無人機攻擊已構成戰爭罪，而烏克蘭總統澤倫斯基則寄望於川習會能帶來轉機。

廣告 廣告

在烏克蘭黑暗的戰場上，第42旅士兵和一群新聞記者正在俄羅斯柳葉刀神風無人機的追擊下瘋狂逃命。現場傳來驚恐的呼喊聲，有人痛喊著「我的腿」，有士兵被炸斷腿，也有人當場倒地不起，倖存者們正奮力從死亡邊緣掙扎求生。

德國世界報記者是遇襲者之一，他們在前線聶伯城採訪烏軍防空部隊時遭到攻擊。雖然三人新聞團隊全都受傷，但他們強調採訪時都有佩戴清楚的新聞從業人員標示，並指控俄軍蓄意攻擊媒體工作者。

同樣在頓巴斯戰場，英國天空新聞記者跟隨烏軍腳步，記錄了一項新利器——一輛裝滿補給品的無人車。這輛無人車在昏暗中上場，負責將十幾人份的食物與彈藥送到前線。然而，當大家以為只是完成例行性的後勤補給時，無人車突然有了新任務。

一名烏軍士兵胸口中彈，情況危急，無人車立即被派上用場，權充救護車將傷兵送回。但營救過程並不順利，無人車的履帶一度纏上偽裝網動彈不得，所幸附近士兵即刻救援，讓無人車成功脫困。生命垂危的傷兵被送回裝甲車，但還需大約8小時車程才能抵達最近的醫院。烏軍士兵表示傷兵雖然還有脈搏與呼吸，但情況非常嚴重。

戰場的殘酷無處不在。在戰況告急的紅軍城，儘管烏軍已死命防守，仍被俄軍152釐米的2A36型拖曳式榴彈砲接連狂轟。俄羅斯國防部近期高調發布多段神風無人機第一人稱視角的畫面，展示摧毀烏軍戰車和士兵的過程。從札波羅熱到哈爾科夫，烏克蘭從南到北都難逃這些殺戮機器的轟炸。

CNN主播Rosemary Church報導指出，俄羅斯的攻擊在冬季來臨前持續重創烏克蘭城市中心和能源基礎設施。自2024年7月以來，烏克蘭南部地區已有200多人死亡，2000多人受傷。

烏克蘭問題獨立調查委員會委員Pablo de Greiff表示，這些無人機為操作員提供即時視角，毫無疑問他們瞄準的是平民目標。聯合國也舉證指控俄軍犯下戰爭罪。

烏克蘭總統澤倫斯基將希望寄託在週四的川習會上，他認為如果美國總統川普能與中國討論並找到減少對俄羅斯能源進口的共同點，將對各方都有幫助。

而俄羅斯外長拉夫羅夫則重申，川普總統在阿拉斯加雙普會前後表示需要的是長期穩定的和平，而非持續一兩年毫無意義的臨時休戰。雙方持續隔空喊話，川普的決策仍將深刻影響烏俄局勢的發展。

更多 TVBS 報導

和談陷僵局！普欽週末訪陸 俄單日「插旗」烏2村

對付俄無人機「邊打邊躲」! 烏M109自走砲開轟 立退回掩體

烏襲奏效俄鬧油荒 華郵：陸銷俄「無人機光纖線」

加薩停火烏俄還在戰！俄狂炸基輔斷電 烏攻俄油槽

