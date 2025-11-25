俄「願望清單」被砍！ 28點修為19點 俄軍再夜襲基輔

美烏日內瓦會談後，俄羅斯又轟炸基輔（圖／達志影像美聯社）

美烏談判，將俄羅斯提出的28點協議，砍成19點，烏克蘭刪除部分偏袒俄羅斯的協議，而且有關領土等敏感問題，也要等待澤倫斯基跟川普會面商討。俄羅斯顯然對這個新版本不滿意，周一晚間，俄軍再度發射飛彈，連夜攻擊基輔。

美烏和平談判雖被官方樂觀評價，但俄烏戰火沒有停歇。《衛報》報導指出，烏克蘭已修改「和平計畫」從28點減至19點，當中刪除親俄條款。然而，普欽政府未因談判停止攻擊，俄軍持續對基輔、哈爾科夫等地發動飛彈和無人機攻擊，造成平民傷亡與建築損毀。同時，烏克蘭也以無人機反擊俄羅斯境內目標，包括飛機工廠。儘管美歐烏領導人對談判表示樂觀，但俄烏兩國民眾普遍對和平前景持悲觀態度。

最近，烏克蘭對俄羅斯境內多個地區發動無人機反擊，其中包括一座重要的飛機工廠，造成劇烈爆炸。這些攻擊讓俄羅斯民眾也體驗到戰爭帶來的恐懼。但是，烏克蘭南部港城奧德薩也遭到大規模無人機襲擊，導致部分地區被迫停電。

俄羅斯軍隊在美烏和平談判後仍持續攻擊烏克蘭，烏克蘭首都基輔再次遭到俄羅斯彈道飛彈襲擊，而在此前一日，哈爾科夫已經遭受162架無人機的大規模進攻。哈爾科夫的襲擊造成至少4人死亡、十多人受傷，多棟住宅、教育機構與電力設施被炸毀。當地居民表示，他們不相信和平談判能帶來任何成果，因為在談判進行的同時，他們仍遭受飛彈和炸彈的襲擊。

路透社證實，俄羅斯軍隊在11月於烏東前線持續推進，已成功佔領多個村莊並插上俄羅斯國旗。這種戰場態勢對不願割地的烏克蘭在談判中相當不利。澤倫斯基表示，日內瓦會談後，和平計畫的項目已從28項減少，並且納入許多「正確的內容」，其中一些敏感內容他會與川普討論。

英國《衛報》指出，烏克蘭大幅修改了「和平計畫」，刪除了多項親俄條款。原先川普提出的28條包含烏克蘭割地、縮減軍隊規模、永不入北約、解除部分俄羅斯制裁等，現已縮減為19條。新版計畫允許烏軍規模達到80萬人，由美國提供「類北約」安全保障，並刪除了預期俄羅斯不再入侵鄰國、北約不再擴張等條款。領土交換以「接觸線」為基準，不將有烏軍駐守的頓內次克地區交給俄羅斯。

英國首相施凱爾強調，任何協議必須是公正的，關於烏克蘭的事必須由烏克蘭自己決定，但協議也必須能長久維持。儘管日內瓦會談後美國、歐洲和烏克蘭領導人都表示樂觀，但俄烏兩國民眾卻出人意料地都不抱期待。俄羅斯民眾認為談判沒有帶來好結果，而烏克蘭居民則表示希望戰爭停止，但不接受現有條件，並質疑談判後能否帶來持久和平，因為他們認為俄方是不可信任的。對俄烏兩國人民來說，在俄羅斯飛彈和無人機攻擊持續不斷的情況下，真正的和平何時能夠降臨仍是未知數。

