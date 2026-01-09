俄10天折損1師兵力 去年原打算新組17師9旅卻只建成4個師

進攻庫皮揚斯克的俄軍摩托車隊遭烏軍無人機集體殲滅。 圖 : 翻攝自環球戰略解讀

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭即將滿4年，死傷已逾120萬人，平均每天折損上千人。根據烏克蘭總參謀部的數據，俄軍在2025年全年傷亡約416,570人，日均傷亡1,141人，相當於每10天損失一個師的兵力。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）引述烏克蘭軍事觀察員馬紹韋茨（Kostyantyn Mashovets），指出面對如此慘重的損傷，俄羅斯去年原本打算組建17個機動師和至多9個旅，最後卻只組建了了4個新師。

俄羅斯這4個新的師都是步兵師，分別是：第68摩托化步兵師（列寧格勒軍區第6合成集團軍）、第71摩托化步兵師（列寧格勒軍區第14軍）、第55海軍步兵師（原太平洋艦隊第155海軍步兵旅）和第120海軍步兵師（原波羅的海艦隊第336個海軍的部隊並未達到其最終的步兵團）。

馬紹韋茨的報告指出，這些師裝備的裝甲戰車和卡車數量有限，且防空、砲兵和後勤力量也極少。

俄軍無法依照2022年之前的機械化師模式組建師，這與「戰爭研究所」的評估相符，即戰時裝備損失、裝甲戰車生產不足以及戰術轉變（更傾向於大規模步兵突擊和滲透作戰而非機械化突擊）導致俄軍只能改變作戰方式，以適應陣地戰。

馬紹維茨也評估認為，俄軍不太可能在2026年產生超過7萬人的剩餘兵力來組建戰略預備隊，這一數量不足以組建計劃中的17個機動師。

去年12月27日，時任烏克蘭總情報局局長的布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將表示，俄羅斯尚未建立起達到其預期能力的戰略儲備，反而「不斷」動用作戰預備隊來支援在烏克蘭的持續作戰行動。

馬紹韋茨評估，俄軍在2026年進攻烏克蘭日益堅固的陣地（包括頓內茨克州的烏克蘭要塞帶）時，傷亡人數可能會進一步增加。

