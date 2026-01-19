俄2025年財政赤字惡化佔GDP 2.6% 石油和天然氣收入下降24%

因美國制裁，俄羅斯石油供應遭到痛擊。 圖：翻攝自維基百科 by A.Savin CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 俄羅斯財政部週一表示，2025年俄羅斯財政赤字將達到5.6兆盧布（約新台幣2.28兆元），佔GDP的2.6%，以GDP百分比計算為2020年以來最高，以盧布計算為2006年以來最嚴重。

路透社（Reuters）報導，相較於2024年俄羅斯財政赤字佔GDP的1.7%，去年明顯更加惡化。主要的原因是能源收入減少，石油和天然氣收入下降24%，創下2020年以來的最低點。

預算支出總額達42.93兆盧布（約新台幣17.48兆元），較2024年成長6.8%，比最初的預算計畫高出3.5%。

俄羅斯政府提高了增值稅，以將今年的赤字控制在GDP的1.6%。但由於俄羅斯石油價格低於預算計算中使用的2026年平均價格59美元/桶，分析家對莫斯科能否達成目標表示懷疑。

根據路透社19日的計算結果顯示，由於油價走低和盧布走強，預計俄羅斯聯邦預算中來自石油和天然氣的稅收收入將比2025年同期下降46%。

石油和天然氣收入約佔俄羅斯聯邦預算收入的1/4，是克里姆林宮在侵略烏克蘭戰爭的重要資金來源。

今年第一個月，石油收入可能降至約4,200億盧布（約新台幣1710.24億元），為2020年8月以來的最低水準。當時，新冠疫情重創了全球燃料需求。

由於盧布匯率較2024年同期上漲30.6%，俄羅斯用於課稅的盧布計價石油參考價格在12月份較去年同期暴跌53%，每桶只能賣3073盧布（約新台幣1251.33元）。

預計今年俄羅斯聯邦預算將從石油和天然氣銷售中獲得8.957兆盧布（約新台幣3.65兆元）的收入。 2026年的預算總收入預計為40.283兆盧布（約新台幣16.40兆元）。

