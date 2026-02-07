俄65歲中將遇刺中2槍後還空手奪槍! 另2俄高官也傳離奇死亡

俄羅斯高級軍事將領弗拉基米爾·阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）。 圖：翻攝自 X 長樂未央

[Newtalk新聞] 據《俄新社》報導，俄羅斯前司法部副部長謝爾蓋·特羅平（Sergei Tropin）於當地時間 2 月 6 日被發現死於莫斯科市中心公寓內，享年 72 歲。知情人士透露，初步調查顯示特羅平在浴缸內溺水身亡，現場未發現明顯的犯罪或暴力痕跡，初步判定不涉及刑事犯罪。

特羅平於 1996 年被任命為俄羅斯聯邦司法部副部長，同年 5 月 12 日，時任總統葉爾欽簽署總統令，授予他「一級國家司法顧問」銜，為俄羅斯司法系統最高職級之一。1997 年離任後，他逐漸淡出政壇。

這起事件也並非近期俄羅斯唯一前高官死亡案例。據報導，1 月 15 日，俄羅斯前勞動與社會保障部副部長阿列克謝·斯克利亞爾（Alexey Sklyar）的遺體也在莫斯科住所被發現。據俄媒報道，斯克利亞爾死於自殺，其動機可能與陷入困境的生意有關。

此外，俄羅斯高級軍事將領弗拉基米爾·阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）近日在莫斯科遭遇暗殺，身中數槍後被送往醫院接受治療。阿列克謝耶夫官拜中將，為俄羅斯軍事情報局（GRU）高階官員，曾指揮俄在敘利亞的軍事情報行動，並據信參與對烏克蘭的情報及混合戰行動。英國廣播公司《BBC》報導，阿列克謝耶夫遭襲地點位於莫斯科西北郊住宅大樓，目前傷勢尚不明朗。

另有俄羅斯媒體報導，最初的報道是殺手向阿列克謝耶夫的背後開了 3 槍，而進一步的報道是殺手先向阿列克謝耶夫的手部、腿部開了兩槍；阿列克謝耶夫今年雖然已經 65 歲了，但畢竟有軍情特戰的底子在，所以在身中兩槍的情況下還去搶奪殺手的槍支，在這一過程中胸部再中一彈，不過阻止了槍手繼續開槍，避免了更重的傷勢

《路透社》則報導指出，克里姆林宮已確認正在調查這起未遂暗殺事件，總統普丁（Vladimir Putin）也已聽取相關報告。

