俄8倍兵力包圍 烏東要地「紅軍城」恐兩周內被攻陷被

美國總統川普（右）和俄羅斯總統普丁（左）。（圖／美聯社）





俄羅斯軍隊以超過8倍的兵力，猛攻烏東戰略要地紅軍城，這座烏東小鎮恐怕再過兩周就會被攻陷，成為俄國在兩年多來的戰事最大斬獲，更為普丁心心念念想拿下的頓巴斯地區開啟大門。烏俄戰事仍膠著，但美國總統川普表示，仍希望烏俄戰爭快停火，如果再次普普會，還是希望地點在匈牙利。

烏俄兩軍在叢林激戰槍聲大作，無人機突然襲擊，讓烏軍只能躲避掩護，烏克蘭軍隊死守前線，但兵力超過烏軍8倍的俄軍，已經進入紅軍城市區建立據點，逐步縮小包圍圈。

廣告 廣告

紅軍城建築被俄軍轟炸，屋頂不斷冒出白煙，水泥碎片散落一地，公路被被炸斷，沿途車輛都被炸爛，住宅區空無一人，有傷者全身是血被緊急救援，有民眾帶著一家大小拄著拐杖快點逃難的，烏克蘭當局也陸續從被圍困的前線撤離平民。

烏克蘭軍警vs.當地居民：「您的母親臥病在床嗎，她可以走一點點，讓我們看看。」

位在烏東的紅軍城是拿下頓巴斯地區的關鍵要塞，它是烏東最重要的公路和鐵路樞紐，同時也是烏軍重要補給站，若被擊潰，將是俄國兩年多來在俄烏戰場上最大的領土斬獲。

路透記者懷特：「（拿下紅軍城）將符合普丁，想要塑造的論述，也就是他的部隊，勢如破竹的向西推進，俄軍確定會奪取勝利。」

普丁長驅直入，紅軍城恐怕再過幾周就會全面淪陷，美國總統川普卻在白宮與匈牙利總理會面時表示，期待烏俄戰爭快點落幕，如果川普再會，仍希望是在匈牙利，不過這場會面目前看來還是相當渺茫，因為川普先前下令要恢復核試，但又表示要與中國共同減裁核武，就連俄國也搞不清楚，川普到底想怎樣，要他將話說清楚，美俄是全球擁有兩大核武國，但目前僅靠再過三個月就到期的，限制戰略核彈頭數量條約，維持恐怖平衡。

更多東森新聞報導

俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍

川普下令戰爭部恢復核試！普丁：俄國將比照辦理

快訊／俄國堪察加半島近海6.0地震 深度僅35公里

