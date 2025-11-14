俄AI機器人首秀慘摔！「洛基」主題曲當BGM卻變災難現場

俄羅斯第一款AI驅動的人形機器人，首次公開展示卻在舞台上慘摔。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

俄羅斯第一款AI驅動的人形機器人，首次公開展示卻在舞台上慘摔。這款機器人原本安排11號在莫斯科亮相，不料才一出場就失去平衡，臉部朝下摔倒，工作人員急忙拉起黑布遮掩，把機器人搬離舞台，讓這場首秀提前結束。

俄羅斯第一款AI驅動的人形機器人，首次公開展示卻在舞台上慘摔。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

這場在莫斯科舉行的機器人首秀，轉眼間變成了一場災難。俄羅斯的AI驅動人形機器人在強勢登場並向觀眾舉手打招呼後，突然失去平衡，面朝下重重摔倒在舞台上。CNN在報導這起意外時指出，機器人走了幾步不穩的步伐，抬起手臂向觀眾揮手後，開始搖晃並最終臉朝下摔倒，連播報這則新聞的主播都忍不住笑場。摔倒事件發生後，現場工作人員迅速拉起黑布，將機器人抬離舞台，首次的展示活動也被迫提前結束。

廣告 廣告

不只俄羅斯，英國也致力於開發仿真機器人。其中一款名為Ameca的人形機器人已經上市三年，被廣泛應用於博物館導覽、會議和接待廳等場合，而且功能不斷升級。CNN記者Anna Stewart表示，Ameca的最大特點在於其「靈魂之窗」——眼睛能像人類一樣轉動，模擬眼神交流，創造出更自然的互動體驗。

Ameca不僅能看見或聽見周圍環境，還能運用AI語言模型來理解人類的對話。Anna Stewart進一步解釋，這款機器人的臉部裝有27個裝置，能夠隨著談話內容做出相應的細膩表情，大幅提升與人類互動的真實感。目前，全世界的科學家都在致力於研究如何創造出與真人極為相似的機器人，希望最終能夠讓這些人工智能完整融入人類社會。

更多 TVBS 報導

出動458架無人機、45枚飛彈！俄狂轟烏釀7死 2核電廠變電站遇襲

想活命快投降！俄對「紅軍村」下最後通牒 焦土戰開打

攔截無人機新利器！ 烏軍推美國「復仇者」防空系統上前線

川普下令重啟核武測試 美國民主黨憂：恐放射性汙染

