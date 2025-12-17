俄S-400車隊遭重擊! 2套癱瘓 4枚飛彈被毀 「颶風」多管火箭砲也挨轟

S-400「凱旋」防空飛彈系統。 圖：翻攝自 X《 MilitaryNewsUA》

[Newtalk新聞] 近期傳出烏克蘭透過無人機空襲，成功使別爾哥羅德地區的 2 套俄羅斯 S-400「凱旋」（Триумф）防空飛彈系統陷入癱瘓。X 帳號《MilitaryNewsUA》稱這是來自烏克蘭情報部門 Dosye Shpiona 的消息，攻擊導致 1 個發射器被摧毀，1 個受損，另有該系統的 4 枚地對空導彈被摧毀。

在時間上，X 帳號《MAKS 25》認為此事發生在 14 日，而 X 帳號《WarMonitor》則有不同的說法，該帳號認為發生在 16 日。另一起打擊發生在頓涅茨克，烏克蘭《廣場起義新聞》表示烏克蘭特種部隊摧毀了一架 BM-27「颶風」（Ураган）多管火箭砲，該報導稱這款武器是俄羅斯「最危險的」系統之一，火力可覆蓋整個街區。

另一方面，X 帳號《The Battlefield》則表示克麥羅沃市，一間冶金公司發生重大火災，事故原因仍未查明。

