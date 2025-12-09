俄Su-34軍機驚傳出事！機庫內「彈射系統故障」 2飛官撞天花板慘死

國際中心／倪譽瑋報導

俄羅斯軍事頻道爆料，一架Su-34戰機在機庫內彈射系統故障，導致兩名飛官撞上天花板身亡。圖非當事戰機。（圖／翻攝自Минобороны России臉書）

俄軍驚傳離奇意外！有Telegram頻道稱，某個空軍基地內，一架停在機庫內的Su-34戰鬥機不明原因故障，兩位飛官被突然啟動的彈射系統噴飛，人撞上天花板、傷勢過重身亡，目前當局已展開調查；然而，俄羅斯軍方尚未對此做出證實或說明。

日前俄羅斯知名軍事Telegram頻道「戰鬥機與轟炸機」（Fighterbomber）揭露，俄國某個空軍基地的機庫內，一架Su-34戰鬥機停放著，兩名飛官上機後，彈射系統不明原因意外啟動，兩人被噴飛、直直撞上天花板，最終傷勢過重不治。

「戰鬥機與轟炸機」指出，國家調查委員會正在現場進行調查，確切事故原因、後續賠償事宜等暫不明，俄羅斯軍方也還未對此進行詳細說明。媒體報導指出，這並非俄國軍機首次出現彈射事故，2021年一架Tu-22M3「逆火」轟炸機，在機場地面發生彈射故障，害死3名機組人員。

另外，除彈射問題，俄軍還曾傳出Ka-52攻擊直升機，被友軍戰機誤認為是敵人而遭擊落。有媒體評價，西方戰機地面彈射事故相對俄羅斯罕見，上述一系列意外損失表明，俄軍戰機在日常維護中存在許多問題。

