「俊憲沒贏我用○眼榨甘蔗汁請大家喝」 網紅兌現承諾了：限量200杯

民進黨台南市長初選競爭激烈，許多地方可見林俊憲看板。讀者提供



民進黨台南市長初選「妃憲大戰」昨天進行民調，今天（1/15）公布結果，陳亭妃以60.85％勝過林俊憲58.16%。網紅「我是小生」日前發祭品文表示，「肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝」，如今他兌現承諾，表示將在1月17日下午2時於台南火車站前大遠百廣場請大家喝「龍眼甘蔗青」，一共200杯，發完為止。

台南「妃憲大戰」結果陳亭妃出線，接下來會經由下週選對會，送交中執會後確定提名程序。林俊憲承認落敗，表示自己努力不夠，他完全尊重也坦然接受市民的選擇，接下來他將全力支持陳亭妃，與所有同志站在一起，團結向前，因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

事實上，林俊憲在網路上被稱為「看板哥」，台南到處懸掛布條、看板及海報，聲勢浩大。「我是小生」日前就在Threads發祭品文表示，「今天肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350c.c.，台南市民自帶環保杯加贈50c.c.」。

如今結果出爐，陳亭妃以超過2.69個百分點勝出。小生宣布，將在星期六下午2時於台南後火車站前大遠百廣場發放龍眼甘蔗青，「台南甜，蜜是用龍眼蜜，每杯600c.c.，加量給大家，總共200杯，發完為止」，並在留言補充「亭妃跟俊憲來可以喝兩杯」。

