俊昊化身草根英雄 靠「鈔能力」換超能力

李俊昊（左）在新劇中有超能力。（圖／Netflix提供）

男團2PM成員李俊昊主演韓劇《颱風商社》剛完結，新影集《現金英雄》隨即接檔。劇情講述李俊昊飾演的平凡人，正困在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然獲得了一項奇怪的超能力「身上現金越多，力量就越強」。日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，成為一名靠薪水驅動的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新視角。

《現金英雄》26日上檔。（圖／Netflix提供）

正式海報中，飾演常雄的李俊昊一身狼狽、滿臉瘀青，完全不像一般想像中的英雄。身後則站著一頭霧水的女子金敏淑（金慧埈 飾）、喝醉就能穿透萬物的卞湖仁（金秉澈 飾），以及吃下高熱量食物就能獲得念力的方恩薇（金香起 飾），預示著這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險。

正式預告開場，便以李俊昊與金慧埈驚恐表情開篇，每當常雄使用能力時，鈔票與硬幣便四處飛散。常雄無奈的吶喊完美呈現「當英雄也破產」的荒謬。儘管敏淑不停勸他別再使用能力、專心規劃兩人的未來，相雄卻一次次被捲入必須出手的突發事件中。

《現金英雄》深刻探討在現代社會中，「真正的英雄」究竟意味著什麼？社會資本常常比超能力更有力的現實下，身上沒什麼錢、卻總是忍不住想做對的事的相雄，在對抗凡人會的過程中，也讓觀眾不禁好奇：他要如何突破自己這項「超諷刺」能力的限制？影集以貼近人心的幽默與高度共鳴，打造出一位真正屬於現代的草根英雄。《現金英雄》影集將於12月26日Netflix獨家上線。

