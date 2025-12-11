俊昊挑戰全新草根系英雄 《現金英雄》用金錢換成超能力

《現金英雄》深刻探討在現代社會中，「真正英雄」的意義。（Netflix提供）

韓國男團2PM俊昊主演Netflix韓國影集《現金英雄》深刻探討在現代社會中，「真正的英雄」究竟意味著什麼？社會資本常常比超能力更有力的現實下，身上沒什麼錢、卻總是忍不住想做對的事的相雄，在對抗凡人會的過程中，也讓觀眾不禁好奇：他要如何突破自己這項「超諷刺」能力的限制？影集以貼近人心的幽默與高度共鳴，打造出一位真正屬於現代的草根英雄。

《現金英雄》今（11日）公開全新影集的正式預告與主海報，講述上班族「姜常雄」（李俊昊飾），一個普通到不能再普通，卻有著一肚子煩惱的平凡人，正困在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然獲得了一項奇怪的超能力：「身上現金越多，力量就越強」，在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，成為一名靠薪水驅動的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新視角。

《現金英雄》官方海報。（Netflix提供）

正式海報中，常雄一身狼狽、滿臉瘀青，完全不像一般想像中的英雄。身後則站著一頭霧水的女子「金敏淑」（金慧埈飾）、喝醉就能穿透萬物的「卞湖仁」（金秉 飾），以及吃下高熱量食物就能獲得念力的「方恩薇」（金香起 飾），預示著這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險。

預告開場便以常雄與敏淑驚恐四射的畫面吸引觀眾眼球，每當常雄使用能力時，鈔票與硬幣便四處飛散。常雄無奈的吶喊完美呈現「當英雄也破產」的荒謬。儘管敏淑不停勸他別再使用能力、專心規劃2人的未來，相雄卻一次次被捲入必須出手的突發事件中。他很快地與韓國超人協會的卞湖仁、方恩薇相遇，並捲入由「趙內森」（李彩玟飾）、「趙安娜」（姜漢娜飾）、趙元徒（金義城飾）領導的邪惡組織「凡人會」，讓原本平凡的生活瞬間天翻地覆。

《現金英雄》將於12月26日在Netflix上線。

